Как вакцинация алматинцев повлияла на эпидситуацию, рассказал Жандарбек Бекшин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алматы в последнее время стабилизировалась за счет вакцинации населения. Об этом сообщил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эпидемиологическая ситуация в городе в последнее время стабилизировалась. Город по-прежнему находится в «зеленой» зоне. С начала года зарегистрировано более 164 тысяч случаев КВИ, за прошедшую неделю выявлено 405 случаев. Каждую неделю мы видим уменьшение заболеваемости.

Стабилизация эпидемиологической ситуации происходит благодаря вакцинации. К примеру, когда город находился в «темно-красной» зоне, мы достигли 45% вакцинации. По достижению этой цифры город перешел в «красную» зону, далее, когда мы достигли 50% вакцинации, город перешел в «желтую» зону, сейчас мы достигли 55% - город находится в «зеленой» зоне. Видите насколько наглядно виден эффект вакцинации», - сказал он.

Спикер также отметил, что коллективный иммунитет в городе составляет 57,3%. Он складывается из 49,2% вакцинированных граждан.

«Эта цифра берется от всего количества населения. 8,1% - это переболевшие. В сумме это дало нам 57,3%. Наша задача достигнуть вакцинации 80%. Это международный уровень, который позволяет снизить заболеваемость. Мы к этому стремимся», - добавил он.

Кроме того, он заявил, что эпидемиологическая ситуация в мире ухудшается из-за нового омикрон-штамма. На сегодня заболевание зарегистрировано в 57 странах.

Жандарбек Бекшин назвал основные симптомы при заражении штаммом-омикрон – выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита, поражение легких и других органов.

«По данным ВОЗ, омикроном чаще всего заражаются молодые люди из-за того, что не вакцинируются, а также дети. Мы должны принять меры по недопущению распространения инфекции в случае завоза в страну. Нам необходимо ускорить вакцинацию молодых людей 20-30 лет, продолжить ревакцинацию и ограничить проведение массовых мероприятий в предстоящие праздники», - считает Ж. Бекшин.

Ранее Жандарбек Бекшин рассказал, что чаще всего заражаются коронавирусной инфекцией на объектах торговли и в общественном транспорте.

Он ответил на вопросы, когда появится омикрон-штамм коронавируса в Алматы и введут ли локдаун в случае выявления этого штамма.



