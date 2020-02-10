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Как в Туркестанской области будут повышать безопасность дорожного движения

10 Февраля 2020 23:20
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Как в Туркестанской области будут повышать безопасность дорожного движения

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В 2020 году в Туркестанской области долю автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, планируется довести до 77,6%. Кроме того, по масштабам проведенных строительно-ремонтных работ на автомобильных дорогах Туркестанская область лидирует в республике. Эти и другие запланированные мероприятия по улучшению качества дорог и повышению безопасности дорожного движения были озвучены на выездной встрече в Сарыагашском районе с участием главы региона Умирзака Шукеева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

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Во встрече приняли участие руководители соответствующих управлений и правоохранительных органов.

По словам транспортников, в этом году в области планируется отремонтировать 15 380 км дорог, на 45 тыс. км будут проведены работы по укладке выравнивающего слоя. Наряду с этим, дополнительно установят две тыс. светодиодных светильников.

На совещании также было отмечено увеличение количества дорожно-транспортных происшествий. Глава региона поручил проанализировать ситуацию и провести соответствующие мероприятия. В связи с этим на дорогах увеличат количество дорожных знаков, светофоров и средств измерения скорости.

Следует отметить, протяженность дорог общего пользования и улиц населенных пунктов на территории области составляет 16 746 94 км. Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий происходит на межрайонных и новых дорогах. Основная причина - движение транспорта на высоких скоростях.

Вместе с тем на заседании также были затронуты вопросы профилактики уголовных правонарушений против личности, межэтнических отношений в регионе и соблюдения законности в приграничных районах.


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Ключевые слова: Туркестанская область, Акимат, Безопасность, Дороги,
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