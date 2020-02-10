Как в Туркестанской области будут повышать безопасность дорожного движения
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В 2020 году в Туркестанской области долю автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, планируется довести до 77,6%. Кроме того, по масштабам проведенных строительно-ремонтных работ на автомобильных дорогах Туркестанская область лидирует в республике. Эти и другие запланированные мероприятия по улучшению качества дорог и повышению безопасности дорожного движения были озвучены на выездной встрече в Сарыагашском районе с участием главы региона Умирзака Шукеева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.
Во встрече приняли участие руководители соответствующих управлений и правоохранительных органов.
По словам транспортников, в этом году в области планируется отремонтировать
На совещании также было отмечено увеличение количества дорожно-транспортных происшествий. Глава региона поручил проанализировать ситуацию и провести соответствующие мероприятия. В связи с этим на дорогах увеличат количество дорожных знаков, светофоров и средств измерения скорости.
Следует отметить, протяженность дорог общего пользования и улиц населенных пунктов на территории области составляет 16 746
Вместе с тем на заседании также были затронуты вопросы профилактики уголовных правонарушений против личности, межэтнических отношений в регионе и соблюдения законности в приграничных районах.
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