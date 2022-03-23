Как в Турции празднуют Наурыз

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Отмечать праздник весеннего равноденствия в Турции принято национальными танцами халай, прыжками через огонь и ковкой железа на наковальне. Так, в одном из самых густонаселенных районов Анкары с большим размахом отметили праздник Наурыз, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Торжество по случаю весеннего праздника в столице Турции собрало более десяти народностей. Были выставлены шатры, где каждая страна представила свою национальную кухню и обычаи в праздновании Наурыза. Массовые гуляния для народа завершились угощениями. В казахской юрте раздавали Наурыз коже, бауырсаки и мясную нарезку из конины, что для местного населения показалось диковинкой.

Если рассматривать празднование Наурыза в Турции, то оно проистекает корнями из давнего Сельджукского государства и периода Османской империи. Как гласят легенды, это был день, когда тюркский народ спасся из окружения. Иными словами, в этот день тюрки вышли из Эргенекона – территории, окруженной горами. Поэтому Наурыз был принят тюрками, как начало чего-то нового.

Слово «Навруз» в персидском языке означает «новый день». Сам праздник на территории современной Турции обычно называют Невруз байрамы и только в отдельных частях страны он имеет название Навруз-и султан, Султан невруз. При этом Наурыз, как праздник, в Турции имеет очень специфический, отличающийся от празднований в Центральной Азии характер. В зависимости от местности меняется его значимость. К примеру, в западной части его практически не отмечают, тогда как на востоке Турции это в большей степени праздник национального самовыражения.

Долгое время это торжество по политическим соображениям было запрещено в стране. За счет сближения братских народов и тюркской интеграции Наурыз начал набирать популярность. Однако повсеместного празднования не бывает, праздник широко отмечается только тюркскими национальностями из Центральной Азии, а также иранцами, курдами и турками в отдельных регионах страны.

Эйфория торжества приходится на день, отмечаемый тюркскими народами как Новый год, в ночь с 21 на 22 марта. 23 марта, как правило, посещают могилки родных и близких. До настоящего времени светлое веселье с самым привычным его празднованием, как приход весны и обновления, считается в центральной Анатолии, благодаря большим диаспорам казахов, азербайджанцев, кыргызов, туркмен, узбеков, татар и уйгуров.

Например, сами турки и курды совместно танцуют национальный танец халай. Разжигают костер и прыгают через него, жгут листья и ветки дерева дефне, очищаясь от всего плохого. Также куют железо, что является символом силы и мощи. У турок-ёрюков, предки которых являются туркменами, за день до 22 марта начинаются приготовления к празднику, стирается одежда, убирается дом, готовится пища. В праздничный день среди кушаний, которыми угощают гостей, обязательно присутствуют пироги со шпинатом и традиционные сладости. Также в этот день близкие родственники и соседи навещают друг друга и поздравляют с праздником. На утро праздника, после прочтения молитв, пьют молоко и посещают кладбище. После этого читают стихи, называемые «неврузие».

В Газиантепе и в окрестных районах 22 марта называют «Султан невруз». По поверью, бытующему у народа, в ночь, связывающую 21 и 22 марта, в неизвестный час по небу с востока на запад проходит прекрасная девушка, которая звенит своими браслетами, а в руках держит пяльцы. Также считается, что если в эту ночь не спать, то исполнятся все желания. Поэтому все сосуды, находящиеся в доме, наполняются водой. Население всю ночь проводит, молясь. Праздничным утром народ отправляется на природу.

В городе Диярбакыр, народ отмечает Невруз байрамы, устраивая пышные гулянья. В восточной Анатолии ночь накануне праздника считается святой. Бытует поверье о том, что в эту ночь все живые и даже неодушевленные предметы молятся Всевышнему. Считается, что именно в это время определяется судьба каждого в будущий год.

В провинции Карс существует обычай, называемый «баджа – баджа». По традиции в этот день дети селения ходят по деревне, поют песни и пожелания, а их угощают фруктами и сладостями хозяева домов.

В Тунджели в этот день мужчины мажут себе лоб черной краской и идут к источнику воды. У источника они смывают черную краску со лба и читают молитвы, просят милости у Всевышнего. Кроме этого, в этом регионе существует множество обычаев, которые исполняют для того, чтобы избавиться от зла, проблем и грехов.

А в центральной части Турции Невруз байрамы отмечают под названием «Девятое марта» из-за того, что 21 марта по юлианскому календарю соответствует 9 марта. Как и в других регионах, в это утро встают рано, навещают могилы близких, просят у Всевышнего милости и исполнения желаний.

Помимо этого, на территории Турции существуют и такие обряды, как завязывание ленточек на ветви деревьев, чтобы солнечные лучи не испортили дерево. Эта традиция называется «март иплиги». В провинции Гиресун называют «март бозуму». Во время исполнения этого обряда, после того, как завязана лента на дерево, из родника приносят домой воду и ждут прихода гостя, которому сопутствует удача.

В Текирдаге турецкий Наурыз считают концом зимы, приходом весны. Этот праздник в данном регионе празднуют под называнием «Невруз шенликлери».

Несмотря на некоторые отличия между празднествами, в турецкой культуре месяц март считается периодом обновления, пробуждения и цветения. Население разных регионов Турции по-своему отмечают Наурыз практически в одно и то же время. Здесь тоже считают этот праздник частью своей культуры.