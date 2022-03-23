Как в Таразе отметили праздник весеннего равноденствия

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Празднование Наурыз мейрамы в Жамбылской области по традиции сопровождалось национальными играми, разнообразными представлениями и яркой концертной программой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Даже ненастная погода в виде снега с дождем не смогла помешать жамбылцам достойно встретить праздник. Напомним , что накануне теплая погода на юге Жамбылской области сменилась резким похолоданием и обильным снегопадом, а цветущие деревья и клумбы засыпало снегом.

Выставка народно-прикладного искусства прошла в средневековом караван-сарае «Торткуль», где таразцы, многие из которых были в национальных костюмах, собрались в этот день, чтобы разделить общую радость и встретить весенний Новый год. Для детей были организованы соревнования по национальным играм - асык ату, тогыз кумалак, борьба.

В акции по высадке деревьев принял участие глава региона Бердибек Сапарбаев, вместе с представителями интеллигенции, ветеранами, отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.

Праздничные мероприятия с 19 марта проходят во всех 11 территориальных округах Тараза.

В день Наурыза жители дома №29 в микрорайоне Талас организовали музыкальные выступления, провели спортивные состязания, угощали гостей баурсаками и наурыз-коже. С праздником их поздравил аким области.

«У нас есть крепкий фундамент, который мы заложили в годы независимости. Это мир и стабильность, которые привели нас к процветанию. Наш народ пережил немало трудностей, но во все времена благодаря единству мы преодолевали любые испытания», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Жительница города Наталья Алферова поблагодарила главу региона за поддержку и внимание, за благоустройство двора жилого дома.

Жители массива «Сахзавод» установили юрту на аллее «Ана мен бала» и продемонстрировали древнюю традицию «ұйқыашар».

«Празднование Наурыза способствует сохранению народных традиций, взаимопониманию между людьми. Сегодня, несмотря на непогоду, жители активно участвуют в праздничных мероприятиях. Если на Наурыз выпадает снег, то это считается добрым знаком, наступивший год обещает быть урожайным», - отметил аким области.

Жительница массива «Сахзавод» Анар Досымбаева подчеркнула, что благодаря проекту «Таразға тарту» для них построили аллею «Ана мен бала», и теперь здесь проходят все культурно-массовые мероприятия. Анар Досымбаева поблагодарила за это руководство области.

Красочное театрализованное представление развернулось у историко-культурного комплекса «Көне Тараз». На сцене выступили с концертной программой артисты областной филармонии имени Кенена Азербаева, звезды отечественной эстрады Досымжан Танатаров, Мадина Садуакасова, группа «Алашұлы», гостья из соседнего Кыргызстана певица Кундуз Таштаналиева.

«От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником Наурыз! Это символ наступления нового года, время обновления природы. С обретением независимости он стал воистину всенародным праздником. Под единым шаныраком Наурыз отмечают представители всех этносов. Сегодня нашей главной задачей было создать добрую и теплую атмосферу праздника, подарить жамбылцам хорошее настроение», - выступил перед собравшимся Бердибек Сапарбаев.

Глава региона заглянул в юрты, поговорил с жителями, провел обряд «тұсау кесу» для маленького Данияла Балабека и пожелал малышу крепкого здоровья.

В Таразе было установлено около 30 красочных юрт в национальном стиле. Возле юрт проходили конкурсы и спортивные соревнования. Для всех желающих был приготовлен дастархан с наурыз коже и баурсаками.