Как в столице планируется строительство парковых зон

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Реализация цифровых проектов, таких, как цифровой генеральный план города, предоставляет возможность прогнозировать и моделировать процессы градостроительства, данные о потребности в обеспечении больницами, школами, детскими садами те или иные районы, видеть состояние существующих и проектируемых дорожных сетей. О том, как цифровизация способствует прозрачности принятия решений по застройке города, в том числе парковых зон, рассказал руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султана Нурлан Уранхаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Создание пространственного трехмерного макета Генплана позволит видеть 3D голограмму города и отдельных объектов, моделировать природные и техногенные ситуации и поведение городской инфраструктуры (порывы канализации, аварии, ураганы и т.д), проектировать плотность городской застройки.

Кроме того, благодаря оцифровке города будет доступна инвестиционная карта – предприниматели смогут видеть, что и в каком районе необходимо открыть, к примеру, аптеки, магазины, нотариусы и т.д.

«Все государственные услуги в сфере архитектуры оказываются через веб-портал «электронного правительства». Таким образом, исключен контакт услугополучателя с госорганом, что говорит о прозрачности оказания государственных услуг. Так, в электронном формате оказано и выдано 85,67% от общего объёма услуг», - подчеркнул Нурлан Уранхаев.

Стоит отметить, что при проектировании любого города пользуются нормами озеленения, которые дифференцируют в зависимости от размера города и климатических условий. При соблюдении этих требований исключается возможность плотной застройки и выделения достаточного пространства для строительства общественных пространств, парковых зон. Так, общегородские парки планируются из расчета 10 кв.м/чел.

«В Нур-Султане семь городских парков планируется закольцевать в зеленую артерию, объединив их велосипедными и пешеходными дорожками. Также будут построены плавучая дощатая набережная, скейт-парк, уличный кинотеатр, новый городской пляж, павильоны спорта и т.д. Сами парки будут развивать с учетом интересов людей с ограниченными возможностями. Проектом предусмотрено создание вдоль реки Есиль пешеходной зоны и велодорожки протяженностью почти 16 километров. Общая площадь парков составляет 360 гектаров. Их территории, как и город, будут масштабно озеленять», - отметил глава профильного управления.

Как отмечал Елбасы, «генеральный план города составлялся как симбиоз зданий, зелени и леса – необходимо продолжать эту тематику, вокруг домов и зданий высаживать деревья, чтобы район был зеленым, а не пустырь вокруг здания. Это очень важно для казахстанских условий - сурового климата».

Стоит отметить, что развитие столицы заложено в мастер-плане «Нур-Султан – комфортный город».



