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    14:52, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    Как в столице отметят День единства народа Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 Мая в Казахстане отмечают День единства народа Казахстана. Это один из главных весенних праздников в стране, в честь которого в столице ежегодно проводится множество культурно-массовых и спортивных мероприятий. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    На сайтах столичных школ можно будет посмотреть 30 апреля единый открытый урок «Қазақстан – достық мекені!».

    Онлайн-Тэйбл-talk «Символы единства и мира» проведут 30 апреля во Дворце школьников им. М. Утемисова с участием воскресных школ города. Кроме того, коллектив Дворца и чечено-ингушский этнолингвистический-культурный центр запустят челлендж «Достық сәлемдеме!».

    На официальных страницах КГУ «Қоғамдық келісім» при акимате г. Нур-Султан в соцсетях в эти дни будут опубликованы видеопоздравления руководителей, представителей ЭКО АНК столицы.

    Немало мероприятий подготовили в честь праздника учреждения культуры города.

    На сцене Nomad City Hall 1 мая состоится праздничный концерт «Бірлігіміз жарасқан, Қазақстан».

    1 мая в 18:00 часов на малой сцене Государственного академического русского театра драмы им.М.Горького представят комедию К. Людвига «Примадонны». Днем позже в это же время горьковцы порадуют зрителей сценической фантазией по рассказам В. Шукшина «Светлые думы».

    В театре кукол 1 и 2 мая покажут драму С. Жунусова «Атамекен». Начало спектаклей в 12:00, 14:00 и 16:00 часов.

    Не осталась в стороне и Централизованная библиотечная система акимата г. Нур-Султана. Так, в День единства народа массовая библиотека №5 проведет онлайн-выставку детских рисунков и творческих работ «Сто этносов – один народ». А массовая библиотека№12 в соцсетях представит этнографический онлайн сюжет «Сильны единством, дружбой и трудом».

    1 мая в 14:30 на телеканале «Хабар» зрители смогут увидеть праздничный концерт «Ынтымақ мекені». В это же время на сцене концертного зала «Астана» будет записан онлайн музыкальный подарок для горожан «Дом солидарности».

    Также планируется организовать прямой эфир студии «ANK Live» в аккаунтах Дома дружбы в сетях Facebook и Instagram.

    Музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР»в честь праздника проведет выставку «Ұлт бірлігі – ұлы байлық», которую можно посмотреть на официальных аккаунтах музея. Здесь же 3 мая будет представлена лекция «Татулық – достықтың киелі бесігі».

    Столичный цирк также проведет онлайн-мероприятие «Мы едины».

    Специально к Первому маю Дворец мира и согласия в зале Атриум подготовил тематическую онлайн-экскурсию «Ассамблея народа Казахстана – символ единства и согласия».

    В музее Сакена Сейфуллина 3 мая состоится онлайн фотовыставка «Ел тірегі - татулық».

    Все мероприятия в столице пройдут со строгим соблюдением санитарных норм.

    Теги:
    Культура АНК Астана Общество
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