Как в столице обстоят дела с газификацией - Jibek Joly

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как в столице обстоят дела с газификацией? Когда в каждом доме появится газовое отопление? На эти вопросы в эфире программы «Новое время» телеканала Jibek Joly ответил руководитель отдела топливно-энергетических ресурсов города Нур-Султана Максат Есмагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас в городе часть домов использует природный газ, а часть домов – уголь. Мы от угля не отказываемся. Сейчас акимат города занимается подключением домов к газу, также ведет программу по поставке угля, чтобы не было перебоев. Есть жилые массивы Акмолинской области, примыкающие к столице. Они используют печное, угольное отопление, соответственно будут покупать уголь. Что касается газификации, проект реализуется с 2019 года. На сегодняшний день доступом к газу полностью охвачены жилые массивы Сарыаркинского и Алматинского районов – это 10 жилых массивов и три микрорайона. То есть, основная часть правобережья обеспечена сетями газоснабжения, доступом обеспечены 14 тыс. домов, подключены из них более 5 тыс.», - сказал глава отдела топливно-энергетических ресурсов города.

Спикер отметил, что летом была проведена тщательная работа по подготовке сетей газоснабжения, чтобы не допустить каких-либо перебоев в зимнее время.

«В городе имеются два основных энергоисточника – ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Готовность составляет около 90%, однако до отопительного сезона готовность доведем до 100%. Эти два энергоисточника уже могут работать на газу. Параллельно со строительством сетей газоснабжения в жилых массивах мы запустили программу по переводу на газ ТЭЦ. Все основные шесть котлов работают на газу. На ТЭЦ-1 переведено 7 котлов. Буквально в течение 10 дней завершим перевод на газ еще трех котлов. То есть, все 16 основных котлов в двух энергостанциях будут полностью обеспечены работой на газу», - пояснил Максат Есмагулов.

В эфире программы он ответил на критику о том, приобретение газового оборудования обходится дорого, и какая мера принимается акиматом, чтобы это оборудование стало более доступным.

«В законе «О газе и газоснабжении» есть разграничения. Госорган доводит газ до каждого дома до забора, оставляет выход, точку подключения, а далее жители должны самостоятельно обратиться к компании и заключить договор. Таких компаний у нас в городе около 70. Средняя стоимость подключения газа к дому – 800 тыс. тенге. Во многих регионах стоимость одинаковая. 70-80% этой стоимости уходит на приобретение газового оборудования. Это котел, сигнализаторы, дополнительные датчики – то есть, все то, что необходимо для соблюдения норм безопасности. Мы не бездействуем. Нами предпринят ряд мер. Во-первых, чтобы обеспечить доступ к газу, мы сократили количество требуемых документов для подключения к газу. Раньше их было 8, сейчас же нужно предоставить четыре. Акимат совместно с «КазТрансГаз» в рамках проекта выдает бесплатно приборы учета. Их стоимость порядка 90 тыс. тенге. Для социально-уязвимых слоев населения акимат возмещает безвозмездно 413 тыс. тенге», - пояснил глава отдела топливно-энергетических ресурсов.

К слову, в 2024 году планируется завершить полностью газификацию в городе.

«На текущий момент проводим газ в Есильском районе. Это пригороды Тельмана, Family Village, Garden Village, Ильинка, Лесозавод. На следующем году начнем строительство распределительных сетей», - добавил спикер.