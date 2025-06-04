Как в Шымкенте решают проблему пассажирских перевозок

Проблема, не решавшаяся годами, получила развитие. В Шымкенте начали упорядочивать пассажиропоток из района торгового дома «Дархан» и рынка «Көмешбулак» в южные районы Туркестанской области и бороться с нелегальными перевозками.

Объект разместился вдоль трассы А-2 рядом. Площадь территории нового автовокзала составляет 1,2 га, здание занимает 1200 кв. м. Автостоянка рассчитана на 150 машин, ежедневная пропускная способность — до 1000 пассажиров.

Стоимость проекта — 200 млн тенге.

С нового автовокзала организованы регулярные отправления по следующим направлениям: Жетысай, Асыката, Атакент, Мактаарал, Шардара, Сарыагаш, Абай, Жибек жолы, Казыгурт и Рабат.

На территории автовокзала «Казыгурт» будут сосредоточены порядка 65 автобусов, обслуживающих 14 межобластных маршрутов, а также около 150 легковых такси, ранее осуществлявших нерегулярные перевозки в несанкционированных местах.

Фото: управление пассажирского транспорта и автодорог Шымкента

Для удобства пассажиров от остановки «Көмешбулак», более известной горожанам как «Тоннель на Колосе», организовано регулярное сообщение девятью городскими маршрутами: № 5, 21, 32, 34, 35, 43, 56, 60 и 147.

Параллельно запланированы работы по благоустройству прилегающей инфраструктуры.

— В районе рынка «Көмешбулак» приведут в порядок стихийные автостоянки и установят ограждения вдоль проспекта Республики — от рынка до реки Бадам. Это должно снизить риск образования пробок и повысить безопасность пешеходов. Акимат города совместно с контролирующими органами также работает над комплексным планом мероприятий по ликвидации незаконных пассажирских перевозок и несанкционированных стоянок техники на всей территории Шымкента, — сообщили в городском управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Напомним, рынок «Көмешбулак» («Колос») может быть преобразован в современный деловой или торговый центр, соответствующий потребностям развивающегося мегаполиса.