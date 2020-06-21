Как в режиме карантина работают медики полицейского госпиталя в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В госпитале департамента полиции Северо-Казахстанской области работают 39 медиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы полицейского ведомства, они, как и их коллеги из лечебных учреждений области, встречают профессиональный праздник в усиленном режиме работы. В регионе вновь ужесточили ограничительные меры, растет число заразившихся коронавирусом. Даже отмена режима ЧП не снизила нагрузки на медперсонал.

Госпиталь с поликлиникой обслуживает 19 300 человек. Несколько месяцев назад всем пришлось начать работать в новых условиях. Теперь постоянная дезинфекция помещений, открытых поверхностей, термометрия персонала и пациентов стали нормой.

Во время карантина все 22 медсестры госпиталя прошли через суточные дежурства на въездах в Петропавловск. Средний медперсонал по-прежнему каждое утро дежурит на контрольно-пропускных пунктах, проводят термометрию всего личного состава полиции. В госпитале организовали отдельный кабинет для забора анализов на COVID-19 и фильтр — спецпомещение для пациентов с подозрением на это заболевание.

В штате - три лаборанта, вместе с ними технике забора анализа ПЦР на COVID-19 обучилась одна из медсестёр. Работа по проверке личного состава ведётся непрерывно. Границы рабочего дня размыты, на выходных — дежурства.

Заметно сказалось усиление на группе санитарно-эпидемиологического надзора. Полицейские не могут позволить себе дистанционную работу, всегда контактируют с людьми. При всех необходимых мерах санитарной безопасности они входят в одну из главных групп риска. Проверки стали ежедневными, в зоне внимания наличие масок, антисептиков, дезинфицирующих ковриков, регулярная влажная уборка с дезсредствами, протирка перил и дверных ручек не реже 3 раз в день. В списке обязанностей — осмотр блокпостов, инструктаж по использованию противочумных костюмов.

«Особая ответственность легла на плечи одного человека. Получилось так, что перед введением карантинных мер в группе санэпиднадзора при трёх штатных единицах одна сотрудница вышла на пенсию, другая — в декрет. Осталась только ведущий специалист, санитарный врач Марина Твалавадзе. Прежде случаи, когда ей приходилось задерживаться на работе, были единичными, усиленный режим сделал бессрочный труд нормой. Дни, когда она уходит с работы в 21 час, можно считать удачными. Санработник с 36-летним стажем с достойной офицеров стойкостью пунктуально выполняет свои задачи», - рассказал начальник медицинского отдела департамента полиции Сергей Фёдоров.

Он сам и начальник госпиталя с поликлиникой Кумар Кусемисов работают почти в круглосуточном режиме.

«В медицину, как и в охрану правопорядка, не идут люди, готовые отступать перед трудностями. В период ЧП белые халаты и погоны доказали на деле, что умеют работать слаженно и чётко. И не случайно искренняя благодарность полицейских области принадлежит всем без исключения врачам, медсёстрам и лаборантам», - отметил начальник департамента полиции Марат Тулебаев.