Как в Нур-Султане решается вопрос ливневых канализаций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как в Нур-Султане решаются вопросы по ливневым канализациям, рассказал аким города Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По ливневой канализации очень много критики было. Город очень быстро растет, это, наверное, один из самых динамично развивающихся городов в мире. И, как мы видим, количество населения растет, новые дороги появляются, новые объекты, новые микрорайоны строятся. Естественно, вопросы инженерной инфраструктуры стоят на повестке дня. По ливневой канализации мы создали специальную компанию. Предприятие учредили «Elorda eco systems», которое занимается именно вопросами ливневых канализаций», - сказал Алтай Кульгинов в ходе отчетной встречи с населением.

Аким назвал ряд проблемных участков по ливневым канализациям - по проспекту Бауыржана Момышулы, Ташенова, улице Иманова со стороны проспекта Республики, проспекту Туран - Улы дала.

«По этим вопросам у нас ведется системная работа, по Момышулы мы работу завершили, расширили значительно диаметр трубы, поставили дополнительные насосы, большая работа была проведена, сейчас там таких проблем, как раньше, нет. Также по Ташенова раньше было болото, жители знают об этом, мы там построили очистные сооружения, ливневые стоки будут приходить туда, там будет собираться 42 тысячи кубометров воды и фильтроваться. И только после этого дальше поступать в реку», - отметил он.

По словам акима, предприятие «Elorda eco systems» занимается очисткой колодцев.

«Как пример можно сказать, только по улице Ташенова, на одном только этом участке свыше 30 тонн мусора извлекли. На всех колодцах на сегодняшний день свыше 2,5 тысяч тонн мусора очищено и значительно улучшена эта работа. Поэтому, это очень важная работа», - подчеркнул аким.

Он также проинформировал, что в городе завершается строительство очистных сооружений магистрального коллектора в жилом массиве Тельмана.

Напомним, в столице проходит онлайн - отчетная встреча акима Нур-Султана с населением. Ранее Алтай Кульгинов высказался по поводу проблемных объектов в городе. Он сообщил, что 18 проблемных жилых комплексов сдадут в этом году.