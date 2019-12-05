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Как в МОН будут бороться с плагиатом, рассказал Асхат Аймагамбетов

5 Декабря 2019 12:20
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Как в МОН будут бороться с плагиатом, рассказал Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о запланированных мерах против плагиата в ведомстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Министерство приняло решение, в этом году мы впервые внедрили систему антиплагиата Turnitin. Мы сейчас применяем эту систему. Мы ввели соответствующие поправки в нормативные документы, и впредь все курсовые работы, все дипломные работы, магистерские, научные работы будут проходить проверку на антиплагиат через эту систему. Не будет возможности еще раз заново защищать темы и работы, которые когда-то уже были защищены или рассмотрены», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Он упомянул о резонансном случае плагиата, который был зафиксирован в министерстве, имея ввиду экс-министра Фатиму Жакыпову.

«В 2009 году была защищена диссертация, которая имела широкий резонанс в обществе, где все общество говорило о плагиате. Вы эту личность, которая обвинялась в плагиате, вы ее хорошо знаете, она написала заявление и сейчас не работает в министерстве», - отметил министр.

Кроме того, по мнению главы ведомства, борьба с плагиатом должна вестись начиная со школ.

«Я как министр хочу выразить свою мысль. Я полагаю, что в XXI веке, если мы будем рассматривать современные тренды, мы все дошкольное образование, школьное образование, все колледжи и университеты должны гармонизировать, у нас должна быть одна вертикаль от дошкольного образования до вуза. Есть вопросы, есть направления, которые повторяются в этой вертикали, они не должны повторяться. Мы должны проанализировать и гармонизировать все стандарты, начиная от дошкольного образования и до вуза, и исключить все повторы, все противоречия. Я полагаю, что министерство образования и науки будет выполнять всю работу, будет проводить свою деятельность во благо обеспечения качественного образования», - заключил А. Аймагамбетов.

Напомним, обвиненная в плагиате экс-вице-министр образования и науки РК Фатима Жакыпова была освобождена от занимаемой должности.

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Ключевые слова: Наука, МОН,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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