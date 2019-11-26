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вчера 23:31
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вчера 21:02
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Как в Мангистауской области намерены развивать пищевую промышленность
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как в Мангистауской области развивают пищевую промышленность и аграрный сектор, рассказал глава региона Серикбай Трумов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В основном, в Мангистауской области продуты питания завозятся, как сами знаете, из-за погодных условий. Однако можем сказать, что мы развиваем мясной кластер, а также молочное производство. В нашей области производится 34-36% мяса, что практически обеспечивает внутренний рынок. А производство молочной продукции составляет 23%», - сообщил аким Мангистауской области в ходе пресс-конференции в СЦК.
Серикбай Трумов также отметил, что в регионе начали строить и тепличные комплексы.
«В регионе построены теплицы на 27 га земли. Мы планируем развивать теплицы. Для их развития есть поддержка со стороны государства, мы выдаем субсидии. В целом, в целях развития производства продуктов питания, местная компания «Актау Агро» планирует запустить птицефабрику. Ожидается, что будет производиться 5000 тысяч тонн мяса птицы в год. Сейчас реализуется данный проект и в следующем году планируем полноценно открыть завод. Также в следующем году запустим завод по производству яиц в рамках Дорожной карты бизнеса», - сообщил аким.
Глава Мангистауской области при этом уточнил, что продукты питания завозят из Ирана, Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана и из центральных регионов нашей страны.
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