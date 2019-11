Как в Казахстане внедряют оценку медицинских технологий, рассказали в Минздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об актуальности внедрения оценки медицинских технологий в сфере здравоохранения Казахстана и о проблемах совершенствования данной системы рассказали в Республиканском центре развития здравоохранения МЗ РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Оценка технологий здравоохранения (ОТЗ) - это научный анализ медико-экономических, социальных, этических аспектов медицинских вмешательств, основанный на принципах доказательной медицины. Новые методы диагностики, лечения и медицинской реабилитации, которые внедряются в медицинские организации и технологии с недоказанной эффективностью, должны пройти через процедуру ОТЗ. На основании полученных результатов деньги из госбюджета будут выделяться на внедрение только эффективных технологий здравоохранения. ОТЗ смещает приоритеты от экономии расходов здравоохранения на оказание качественной медицинской помощи к разработке и внедрению наиболее эффективной политики распределения ограниченных ресурсов здравоохранения», - рассказал главный специалист отдела оценки технологий здравоохранения Центра экономики и ОТЗ РГП на ПХВ «Республиканского центра развития здравоохранения» Министерства здравоохранения Жандос Салпынов.

По его словам, в нашей стране реформа оценка медицинских технологий была первоначально внедрена в 2009 году в рамках проекта «Передача технологий и проведение институциональной реформы в секторе здравоохранения Республики Казахстан».

«Впервые термин «оценка технологий здравоохранения» появился за рубежом приблизительно в конце 1960-х годов в Конгрессе США. В 1972–1973 годах данное понятие приобрело официальный статус с созданием при Конгрессе Бюро технической оценки проектов, которое разрабатывала проекты здравоохранения. Помимо США, внимание ОТЗ уделяется и в Европе. Например, в Швеции функционирует Национальное Агентство по ОТЗ, в Германии - DAHTA (German Agency of Health Technology Assessment) и IQWiG (Institute for Quality and Efficiency in Health Care). Сейчас в нашей стране есть независимое Казахстанское агентство по оценке технологий здравоохранения, которое также занимается вопросами ОТЗ», - отметил Жандос Салпынов.

Он также рассказал, как осуществляется процесс оценки медицинских технологий в Казахстане и какие существуют проблемы по совершенствованию данной системы.

«Процедура ОТЗ включает проведение приоритизации технологий здравоохранения с учетом их значимости для пациента и для системы здравоохранения Казахстана, сбор информации о данных технологиях из мировых научных баз данных с высоким уровнем доказательности, как например, Pubmed или Cochrane Library. Полученные данные критически анализируются, обобщаются и используются в формировании отчета ОТЗ. Среди основных можно выделить проблемы, связанные с материально-техническими возможностями, недостаток специалистов для проведения экспертизы ОТЗ, несовершенство нормативно-правовой базы и другие», - проинформировал главный эксперт.

Однако, по словам Ж. Салпынова, данные проблемы разрешимы.

«Во-первых, Республиканский центр развития здравоохранения сотрудничает с экспертами по ОТЗ из Нидерландов, Канады и других стран. Во-вторых, все сотрудники Центра экономики и ОТЗ РЦРЗ являются профессионалами своего дела, которые желают внести свой вклад в развитие ОТЗ. Думаю, что международное сотрудничество и коллектив профессионалов РЦРЗ помогут решить многие проблемы по ОТЗ и будут способствовать дальнейшему развитию и улучшению системы здравоохранения Республики Казахстан», - заключил он.