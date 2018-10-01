-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:12 327
-
11:00 105
-
-
-
10:51 213
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
08:23 229
-
-
-
07:48 287
-
-
-
Как в Казахстане ведется строительство
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов рассказал о темпах строительства в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Несмотря на рост в целом по строительству, в 3 регионах отмечается негативное значение. Это в Акмолинской области (-18,5%), городе Астане (-13,3%) и Кызылординской области (-5,9%). При этом в городе Шымкент ситуация значительно улучшилась. Строительные работы возросли в 1,9 раз (за 8 месяцев т.г. - 1,2%)», - сказал министр на заседании Правительства.
Что касается промышленности, то наибольший рост здесь наблюдается в трех регионах.
«В региональном разрезе интенсивный рост промышленности показывают Атырауская область (на 11,9%), Костанайская область (на 9,5%) и ВКО (на 9,2%)», - отметил Т. Сулейменов.
Вместе с тем, по его словам, еще 3 региона демонстрируют снижение - это Кызылординская (-6,5%), ЗКО (-3,7%) и Туркестанская (-3,0%) области.
«В этих регионах сокращены добыча нефти, газового конденсата и урановой руды. По сельскому хозяйству положительная тенденция сохраняется в 12 регионах. Западно-Казахстанская область остается в отрицательной зоне. За счет уменьшения сбора урожая спад увеличился до (-4,5%) (за 8 месяцев т.г. - (-1,7%)», - добавил глава ведомства.
В строительной отрасли зафиксирован рост на 4,4% (за 8 месяцев т.г. – 0,8%), с перевыполнением целевого показателя (3,6%) на 0,8 п.п. Ускорение роста связано с увеличением работ по строительству жилых зданий, промышленных объектов, реконструкции автомобильных дорог и модернизации НПЗ.
- Казахстан перевыполнил план по доходам в бюджет
- Депозиты в тенге выросли на 4,1% - Нацбанк РК
- Детсад на 320 мест откроют в Семее
- Казахстан увеличил экспорт почти на 30%
- Почти на 2% выросла зарплата казахстанцев - Тимур Сулейменов
- Поручение Президента: 2 800 студентов дополнительно будут обеспечены жильем в 2019 году