Как в Казахстане ведется строительство

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов рассказал о темпах строительства в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на рост в целом по строительству, в 3 регионах отмечается негативное значение. Это в Акмолинской области (-18,5%), городе Астане (-13,3%) и Кызылординской области (-5,9%). При этом в городе Шымкент ситуация значительно улучшилась. Строительные работы возросли в 1,9 раз (за 8 месяцев т.г. - 1,2%)», - сказал министр на заседании Правительства.

Что касается промышленности, то наибольший рост здесь наблюдается в трех регионах.

«В региональном разрезе интенсивный рост промышленности показывают Атырауская область (на 11,9%), Костанайская область (на 9,5%) и ВКО (на 9,2%)», - отметил Т. Сулейменов.

Вместе с тем, по его словам, еще 3 региона демонстрируют снижение - это Кызылординская (-6,5%), ЗКО (-3,7%) и Туркестанская (-3,0%) области.

«В этих регионах сокращены добыча нефти, газового конденсата и урановой руды. По сельскому хозяйству положительная тенденция сохраняется в 12 регионах. Западно-Казахстанская область остается в отрицательной зоне. За счет уменьшения сбора урожая спад увеличился до (-4,5%) (за 8 месяцев т.г. - (-1,7%)», - добавил глава ведомства.

В строительной отрасли зафиксирован рост на 4,4% (за 8 месяцев т.г. – 0,8%), с перевыполнением целевого показателя (3,6%) на 0,8 п.п. Ускорение роста связано с увеличением работ по строительству жилых зданий, промышленных объектов, реконструкции автомобильных дорог и модернизации НПЗ.