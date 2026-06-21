Как в Казахстане усиливают статус врачей и реформируют систему здравоохранения

Более 280 тысяч медицинских работников сегодня стоят на страже здоровья казахстанцев. Благодаря их труду снижаются показатели материнской и младенческой смертности, растет продолжительность жизни населения, а Казахстан постепенно становится одним из привлекательных направлений медицинского туризма. В День медицинского работника рассказываем о мерах поддержки специалистов отрасли, передает корреспондент агентства Kazinform.

Что говорит статистика?

По состоянию на 1 января текущего года в системе здравоохранения Казахстана работают 280 555 медицинских работников. Из них 83 994 — врачи, 196 531 — средний медицинский персонал. При этом 8 091 специалист среднего звена имеет высшее сестринское образование. Молодые специалисты в возрасте до 35 лет составляют 39,4% от общего числа медработников.

Инфографика Kazinform

За последние десять лет в стране на 12% снизились показатели материнской и младенческой смертности, а средняя продолжительность жизни достигла 75 лет. Кроме того, Казахстан укрепляет свои позиции на карте медицинского туризма: ежегодно на лечение в страну приезжают более 10 тысяч пациентов из 45 государств.

Однако наряду с достижениями остаются и нерешенные вопросы. Особенно актуальными остаются кадровый дефицит, состояние сельской медицины и безопасность медицинских работников. Поэтому государство наряду с модернизацией инфраструктуры уделяет особое внимание поддержке специалистов отрасли.

Концепция развития до 2029 года

Для решения этих задач разработана новая Концепция развития здравоохранения до 2029 года. Документ предусматривает повышение доступности медицинской помощи, внедрение цифровых решений и увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения до 77 лет.

Концепция включает девять стратегических направлений, среди которых развитие первичной медико-санитарной помощи, высокотехнологичной медицины, совершенствование лекарственного обеспечения и укрепление кадрового потенциала.

Вместе с тем успех любых реформ зависит от специалистов, которые их реализуют. Поэтому государство продолжает расширять меры социальной поддержки врачей и медработников.

Как реализуется поддержка?

По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев в 2020–2023 годах заработная плата медицинских работников поэтапно повышалась. По данным Министерства здравоохранения, зарплаты врачей ежегодно увеличивались на 30%, а среднего медицинского персонала — на 20%.

В результате средняя заработная плата врача в 2025 году достигла 598,1 тыс. тенге, увеличившись втрое по сравнению с 2020 годом. Средняя зарплата среднего медперсонала составила 315,6 тыс. тенге, что в 2,4 раза больше показателя пятилетней давности.

Господдержка не ограничивается ростом зарплат. Особое внимание уделяется привлечению специалистов в сельскую местность.

Инфографика Kazinform

По данным на начало года, в стране не хватает 3 869 врачей, из них 803 — в сельских населенных пунктах. Наиболее высокий дефицит кадров наблюдается в Туркестанской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях.

Для решения проблемы в 16 регионах страны 529 медицинских работников получили единовременные выплаты в размере 100 минимальных заработных плат либо в повышенном размере.

— В прошлом году единовременные выплаты в размере 100 МЗП (около 10 млн тенге) получили 529 медицинских работников, прибывших на работу в сельскую местность, — сообщили в Министерстве здравоохранения.

Лидером по числу получателей стала Мангистауская область, где выплаты получили 113 медицинских работников на общую сумму 960,5 млн тенге.

Кроме того, для врачей предусмотрены льготные жилищные кредиты, подъемные пособия, компенсация коммунальных расходов и другие социальные гарантии.

Большое внимание уделяется и профессиональному развитию специалистов. За счет бюджета курсы повышения квалификации прошли около 24 тысяч медицинских работников.

Также учреждено новое почетное звание «Заслуженный врач Казахстана», которое сопровождается единовременной выплатой в размере 1000 МРП. Победители конкурса «Лучший специалист» получают премию в размере 500 МРП. В прошлом году такой награды были удостоены 17 специалистов.

Недавно между государством, работодателями и профсоюзами было подписано Отраслевое соглашение на 2026–2028 годы, направленное на усиление социальной защиты и трудовых гарантий медицинских работников.

Тем не менее кадровый дефицит остается одной из наиболее сложных проблем системы здравоохранения.

Подготовка врачей и вопросы безопасности

Для решения кадрового вопроса с этого года начинается масштабная реформа медицинского образования. Будет внедрена семилетняя модель обучения, а студенты шестого курса впервые получат официальный статус врача-интерна.

По словам депутата Мажилиса Асхата Аймагамбетова, нововведения позволят усилить практическую подготовку будущих специалистов и облегчат их трудоустройство после окончания обучения.

— Студент впервые получит официальный статус врача-интерна. Это даст ему доступ к медицинским информационным системам, возможность получать заработную плату и пользоваться мерами социальной защиты, — отметил депутат.

Наряду с подготовкой кадров государство уделяет внимание и безопасности медицинских работников.

За последние пять лет зарегистрировано 280 случаев насилия в отношении медиков. В связи с этим в законодательство внесены изменения, предусматривающие наказание вплоть до 12 лет лишения свободы за применение насилия к медицинским работникам.

Сейчас сотрудники скорой помощи используют видеожетоны. Планируется обеспечить более 2 100 бригад по всей стране 3 600 видеожетонами. Также в 636 приемных отделениях будут установлены тревожные кнопки.

По словам заместителя директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения РК Улмиры Нуралиевой, эти меры направлены на повышение безопасности медицинских работников.

— Система здравоохранения страны вступила в новый этап развития. Государство не только модернизирует инфраструктуру и увеличивает финансирование, но и делает приоритетом защиту врачей как главного капитала отрасли, — подчеркнула она.

Близнецы выбрали одну профессию

Результаты проводимых реформ можно увидеть на примере молодых специалистов. Один из таких примеров — медицинские сестры-близнецы Айзада и Нурзада Табиевы, работающие в Кордайской центральной районной больнице.

Сестры вместе выросли, получили образование и выбрали одну профессию. Сегодня они вместе работают на благо здоровья людей.

Интерес к медицине появился у них еще в школьные годы. В 2018 году они поступили в медицинский колледж в Бишкеке по специальности «Общее сестринское дело».

После завершения трехлетнего обучения девушки вернулись на родину и начали трудовую деятельность. В 2022 году в рамках программы молодежной практики они работали медсестрами в детском саду, а с 2023 года трудятся в Кордайской центральной районной больнице.

Сегодня обе работают медицинскими сестрами в терапевтическом отделении.

По словам Айзады Ериккызы, выбор профессии был связан с желанием помогать людям.

— Быть медицинской сестрой — большая ответственность. Огромную радость приносит осознание того, что ты помогаешь пациенту выздороветь. Для нас благодарность людей — самая высокая награда, — говорит она.

Напомним, в Астане выделят дополнительные средства на лекарства для пациентов с редкими заболеваниями.