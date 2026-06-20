Дополнительные средства на лекарства для пациентов с редкими заболеваниями выделят в Астане

С начала 2026 года в Астане бесплатными лекарствами обеспечены 120 тысяч человек. Об этом сообщила руководитель Управления общественного здравоохранения города Астаны Айнур Тулеуова на заседании Общественного совета столицы, передает корреспондент агентства Kazinform.

На рассмотрение Общественного совета был вынесен вопрос о внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Астаны от 26 декабря 2024 года № 373/48-VIII «О дополнительном предоставлении гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, включая лекарственные средства, специализированные лечебные продукты и медицинские изделия, отдельным категориям граждан Республики Казахстан, зарегистрированным в городе Астане, при амбулаторном лечении».

Как сообщила представитель Управления здравоохранения Анастасия Тулеуова, льготное лекарственное обеспечение на амбулаторном уровне осуществляется за счет средств местного и республиканского бюджетов, а также системы обязательного социального медицинского страхования в соответствии с перечнем, утвержденным приказом министра здравоохранения РК №75 от 2021 года.

По ее словам, в действующий перечень включены 95 нозологий и 502 наименования лекарственных средств и медицинских изделий. За пять месяцев 2026 года медицинской помощью обеспечены 120 тысяч пациентов по 177 нозологиям на сумму 12,8 млрд тенге. На 2026 год подана заявка на финансирование в объеме 34,4 млрд тенге в рамках установленного лимита.

Она также отметила, что в соответствии с Кодексом РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» пациенты с редкими орфанными заболеваниями обеспечиваются за счет средств местного бюджета. В текущем году на эти цели уже выделено 5,4 млрд тенге для порядка двух тысяч пациентов по 64 нозологиям. Дополнительная потребность финансирования на 2026 год составляет около 556 млн тенге.

После обсуждения члены Общественного совета единогласно поддержали предложение Управления здравоохранения.