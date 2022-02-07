Как в Казахстане собираются повышать качество молочной продукции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Мажилисе при обсуждении законопроекта «О личном подсобном хозяйстве» была поднята проблема качества молочной продукции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Мажилисе Парламента в ходе презентации законопроекта о личном подсобном хозяйстве в депутат Ерлан Саиров поднял вопрос приема молока от ЛПХ в Казахстане в рамках технического регламента ЕАЭС.

«С 1 января 2025 года в рамках технического регламента Евразийского экономического союза в Казахстане запрещается прием молока от личных подсобных хозяйств на молочные заводы. Сами знаете, молочная продукция наших подсобных хозяйств не соответствует требованиям безопасности пищевой продукции. Сегодня в личных подсобных хозяйствах 70%, то есть около 5 млн человек, реализуют это молоко в селе. Теперь, до 2025 года осталось три года, какие шаги были предприняты, чтобы решить эту проблему? Сможем ли мы решить эту проблему за три года? Потому что этот вопрос имеет большое социальное значение», - сказал Ерлан Саиров.

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев отметил, что этот вопрос очень сложный, а также, что решение проблемы является обязательной в течение трех лет.

«С 2025 года у нас молокоперерабатывающие заводы берут на себя обязательства по качеству молока, которое мы собираем от личных подсобных хозяйств. При этом 40-50% наших молокоперерабатывающих заводов не могут получить продукцию от личных подсобных хозяйств. Поэтому законопроект, который мы рассматриваем сегодня, очень важен. Если посмотреть на существующий опыт, то в Татарстане, Башкортостане в рамках соответствующих законов проделана определенная работа по повышению качества крупного рогатого скота, молока в личных подсобных хозяйствах. Поэтому я хочу поехать в Татарстан и ознакомиться с опытом», - сказал Ербол Карашукеев

Глава МСХ отметил, что вопрос необходимо решать на системной основе. Соответствующую работу в этом направлении можно решить через кооперацию.

«Одна из целей представляемого законопроекта посвящена и этим вопросам. Личные подсобные хозяйства могут объединяться в кооперативы, тем самым получать государственную поддержку и повышать качество своей продукции», - сказал Ербол Карашукеев.

Было отмечено, что в этом направлении планируется в рамках кооперации объединение племенного крупного рогатого скота, привлечение специалистов и другие работы, а также поддержка личных подсобных хозяйств.



