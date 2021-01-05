Как в Казахстане развивается халал-индустрия

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Халал-индустрия во всем мире развивается быстрыми темпами. Маркетологи и исследователи различных стран видят в ней новые горизонты возможностей и потенциал роста продовольственной отрасли. Но в то же время важной проблемой, мешающей рынку развиваться быстрее, является отсутствие единой систематизированной нормативной базы для контроля и регулирования халал-индустрии: фактически в каждой мусульманской стране есть своя сертифицирующая организация. Причем требования стандартов могут различаться, что ведет к дополнительным издержкам и снижает возможности осуществления международной торговли. В Министерстве торговли и интеграции РК рассказали о стандартах и развитии халала в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Халал» в переводе с арабского значит «разрешенное», «дозволенное» и соотносится с любой сферой человеческой жизни: питание, одежда, косметика, парфюмерия, личная гигиена, отдых, развлечения, сфера финансов и другие. В широком смысле допустимыми к потреблению являются все продукты, за исключением тех, которые произведены от запрещенных животных, таких как свиньи, собаки, хищные животные, а также продукты питания и напитки, содержащие алкоголь и другие вредные или ядовитые ингредиенты.

По данным Национального центра аккредитации Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК, Казахстан является членом Организации исламского сотрудничества и Международного форума по аккредитации халал. В условиях значительного роста потребности халал-продукции в республике, все больше предприятий мясной, молочной, кондитерской и других промышленностей страны стремятся удовлетворить потребности покупателей халал-продукции.

На сегодня перспективы ведения бизнеса по производству халал-продукции большие. Учитывая потенциал страны в производстве экологически чистых продуктов, а также заинтересованность международного сообщества к данной продукции, приоритетом в проводимой Казахстаном политики является создание благоприятных условий для развития и продвижения отечественного товара халал как зонтичного бренда Halal Kazakhstan.

Известно, что для правильного функционирования инфраструктуры необходимы установленные и систематизированные требования:

- к сырью, используемому при производстве продуктов халал;

- персоналу, производственным помещениям, транспортным средствам, инструменту, спецодежде, упаковке и маркировке;

- к порядку регулирования и системе оценки соответствия халал, состоящих из аккредитации и сертификации согласно требованиям халал.

Для развития инфраструктуры халал в Казахстане на сегодняшний день ведутся работы согласно Дорожной карте по развитию производства пищевой халал-продукции. Основные акценты в них направлены не только на формирование и развитие инфраструктуры такой продукции, но и на повышение экспортного потенциала агропромышленного комплекса нашей республики.

Дорожной картой предусмотрена реализация комплекса мер, направленных на изучение потребностей и правил доступа на рынки приоритетных стран сбыта, выстраивание институциональной структуры в области халал-индустрии, признание национальной системы сертификации на международном рынке, научное и информационное сопровождение и другие меры. В них отражены конкретные сроки исполнения и задействованы все заинтересованные госорганы и организации.

На данный момент реализация мер, предусмотренных Дорожной картой, продолжается. Имеются уже результаты по вступлению Казахстана в полноправное членство в Международный форум по аккредитации халал (IHAF). Ведутся работы по выстраиванию национальной системы оценки соответствия, разработка соответствующих НПА, выстроено международное сотрудничество с ведущими мусульманскими странами, такими как ОАЭ и Турция.

Кроме того, в Минторговли отметили, что согласно Плану государственной стандартизации на 2019 год, РГП «КазИнСт» (Казахстанский институт стандартизации и сертификации) разработаны и утверждены национальные стандарты, которые вступили в силу в июле 2020 года.

Эти стандарты устанавливают основные положения к продукции халал и к процессам ее производства, хранения, транспортирования, реализации и маркировки; технические требования к национальному знаку соответствия производства продукции халал, порядок маркирования продукции халал.

Стандарты также устанавливают общие требования к предприятиям общественного питания всех форм собственности, различных типов и классов, а также юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания халал, к которым относятся ресторан, бар, кафе, столовая, закусочная, предприятия быстрого обслуживания, буфет, кафетерий, кофейня, магазин кулинария.

Сообщается, что по причине отсутствия законодательства для координации органов сертификации халал на территории страны, любое предприятие может функционировать в области сертификации халал, основываясь на своих собственных знаниях и умениях. Халал-аккредитация и сертификация - это гарантия того, что отдельно взятый продукт или услуга был всесторонне исследован и соответствует исламским канонам, стандартам и процедурам. Без надлежащей структуры халал-аккредитации, выдача халал-сертификатов может стать причиной неблагоприятных ситуаций относительно системности и компетенций.

На сегодня в реестре аккредитованных субъектов аккредитации состоят 107 испытательный лабораторий (ИЛ), которые проводят испытания пищевой продукции (ТР ТС 021/2012) и 49 органов по сертификации пищевой продукции и услуг. Среди аккредитованных лабораторий имеет возможность проводить испытания на предмет идентификации ДНК 37 лабораторий.