Как в Казахстане предлагают оградить детей от вредных продуктов

Инициатором выступил депутат Нурсултан Байтилесов. Свой депутатский запрос он направил заместителю Премьер-министра – министру национальной экономики Серику Жумангарину.

Байтилесов также предложил запретить продажу ультраобработанных продуктов (UPFs) в школах и ограничить их присутствие в автоматах, вендингах и школьных буфетах.

Производителей здоровой продукции предлагают стимулировать налоговыми льготами, а рекламу вредных продуктов – ограничить.

Как сообщил депутат, по данным Минздрава, в 2024 году впервые диагноз «ожирение» был поставлен 9 122 гражданам, что на 3% больше, чем в 2023 году. Из них 27% – дети до 14 лет.

- Результаты исследований Национального центра общественного здравоохранения свидетельствуют, что почти каждый пятый ребенок в стране имеет избыточную массу тела, особенно в городах. Основной причиной эксперты называют несбалансированное питание и низкий уровень физической активности, - отметил Байтилесов.

Особую тревогу, по его словам, вызывают ультраобработанные продукты с рафинированным сахаром, солью, трансжирами, ароматизаторами и усилителями вкуса. При низкой стоимости и высокой доступности они создают вкусовую зависимость, провоцируют хронические заболевания и почти не несут пищевой ценности.

Эти продукты свободно продаются в школьных буфетах, магазинах рядом с учебными заведениями, через вендинговые автоматы и онлайн-доставку. Эффективная система регулирования в этой сфере практически отсутствует, а агрессивная реклама, особенно в соцсетях, усиливает проблему.

Ранее Минздрав обновил стандарты питания в школах.