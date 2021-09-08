Как в Казахстане поддерживают молодых ученых, рассказал госсекретарь

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев в ходе первого международного форума молодых ученых «Интеллектуальный потенциал независимого Казахстана: 30 лет становления и развития» рассказал, как в Казахстане поддерживают молодых ученых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что согласно государственной программе развития образования и науки на 2020-2025 годы, финансирование в науку планируется увеличить до 1% от валового продукта к 2025 году.

«Последние два года оно возросло почти вдвое и составляет в 2021 году 83,1 миллиарда тенге. Все же это начало большой работы, так как в развитых странах эта величина достигает до 3-4% от валового продукта. Сегодня средства из республиканского бюджета на науку выделены 10 отраслевым центральным госорганам», - сказал он.

Крымбек Кушербаев отметил, что за истекший период сделаны важные шаги по совершенствованию процедур получения государственного финансирования учеными, особенно молодыми. Так, для обеспечения стабильности функционирования казахстанской науки конкурсы на грантовые программы финансирования проводятся ежегодно.

«Одним из наиболее востребованных инструментов господдержки молодых ученых стали отдельные конкурсы своим грантовым финансированием, проводимых с 2019 года по инициативе Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева», - добавил он.

По его словам, сегодня 315 научных проектов реализуют около 2000 молодых ученых и исследователей. Общий объем бюджетных затрат на эти проекты превысил 17,5 млрд тенге.

«Благодаря данным грантам, а также международной стипендии «Болашак» деятельности исследовательских университетов, в авангарде которых Назарбаев Университет, появилась плеяда молодых казахстанских ученых, популяризирующих ценности открытия наук», - сказал госсекретарь.

Он высоко оценил работу казахстанских ученых научно-исследовательского института проблем биологической безопасности, которые разработали отечественную вакцину QazVac.

«Проводится массовый мониторинг циркулирующих штаммов вируса. Авторитетный британский медицинский журнал опубликовал результаты испытания казахстанской вакцины, которая показала свою безопасность для людей и способность формирования высокого иммунитета. В настоящее время ведется работа по регистрации QazVac в ВОЗ и продвижение его на зарубежные рынки. Таким образом, Казахстан уже имеет важнейшее преимущество в центрально-азиатских и ближневосточных регионах в вопросе обеспечения потребности качественных биопрепаратов и противодействия биологическим угрозам», - заметил он.

Спикер также добавил, что по поручению Президента в целях развития научного потенциала ученых проводится работа по выделению 500 грантов для прохождения стажировки в ведущих научных центрах мира и 1000 грантов по проекту «Жас ғылым» для постдокторантов. Эти меры направлены, в первую очередь, на поддержку молодых ученых.

«В целях стимулирования и поощрения ученых, продолжится работа по присуждению государственной премии в области науки и техники имени аль-Фараби, шесть именных премий, 75 стипендий ученым за вклад в науку, планируется присуждение 50 ежегодных премии «лучшие научные работы». Кроме того, будут проработаны вопросы по укреплению интеллектуальных потенциалов одаренных детей», - заявил он.

Отметим, в Алматы дан старт I Международному форуму молодых ученых «Интеллектуальный потенциал независимого Казахстана: 30 лет становления и развития», организованному Советом по науке при Фонде Нурсултана Назарбаева.