Как в Казахстане планируют решить вопрос дефицита пастбищ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин поделился планами Правительства касательно решения вопроса по дефициту пастбищ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно проведенному анализу по обеспеченности пастбищными угодьями отдельные сельские округа в республике испытывают потребность в пастбищах, особенно это наблюдается в южных регионах. Потребность пастбищ для сельских округов планируется восполнить за счет перераспределения пастбищных угодий в рамках Планов в соответствии с Законом «О пастбищах» (далее - Закон)», - написал Аскар Мамин в ответ на депутатский запрос.

Вместе с тем, по его словам, проведенный анализ показал недостаточную работу местных исполнительных органов по принятию и утверждению Планов.

«В частности, в нарушение требований законодательства, не были разработаны и утверждены планы в разрезе сельских округов. В этой связи привлечены к ответственности более 65 должностных лиц, в том числе сотрудники министерства. В целях устранения недостатков при разработке планов, министерством совместно с аграрным комитетом Мажилиса Парламента разработан проект плана по Дамсинскому сельскому округу Шортандинского района Акмолинской области, который в свою очередь направлен в качестве образца всем акиматам областей», - отметил Премьер.

«МИО в первом квартале текущего года планируется разработать и утвердить Планы на 2020-2021 годы в соответствии с проектом Плана по Дамсинскому сельскому округу. Кроме того, в текущем году министерством будет проведена работа по разъяснению основных норм Закона и проведения семинаров по обмену опытом реализации Закона на практике с привлечением акимов сельских округов», - добавил глава Правительства.