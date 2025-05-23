Как в Казахстане планируют решать проблему дефицита битума

— Еще одна насущная проблема отрасли — недостаток и качество дорожно-строительных материалов, что в свою очередь также оказывает влияние на качество автодорог. В первую очередь это касается обеспечения битумом. Рынок битума характеризуется сезонными колебаниями спроса: в зимний период потребление снижается, а в летний период спрос резко возрастает, достигая 150 тыс. тонн в месяц. В то время как совокупная мощность действующих битумных заводов составляет около 100 тыс. тонн в месяц. Вследствие этого, в летние месяцы наблюдается дефицит объемов. Одновременно с ростом спроса соответственно происходит повышение цен на битум. Этот вопрос регионы поднимают постоянно, — сказал сенатор.

По его мнению закупать битум необходимо в зимнее время, когда спрос низкий и цена на продукцию существенно ниже. Также есть необходимость строительство битумных хранилищ для «сглаживания» сезонных колебаний спроса.

— Считаем, что Министерству транспорта совместно с Министерством энергетики необходимо определить оптимальное решение данной проблемы. Касательно качества дорожно-строительных материалов отмечу следующее. По информации Национального центра качества дорожных активов, который провел инспекцию асфальтобетонных заводов, из 211 проверенных заводов только 82 готовы к выпуску качественной продукции (это только 40% заводов выпускают качественную продукцию). В этой связи, необходимо принять меры по недопущению дорожно-строительной продукции, не соответствующей нормативам, — добавил Алибек Наутиев.

По словам министра транспорта Марата Карабаева, в текущем году потребность в дорожном битуме составляет 1,4 млн тонн.

— Для избегания дефицита битума в пик строительного сезона внесены требования в договора с подрядными организациями по обязательному наличию битумных хранилищ для заготовки битума, а также обеспечена выплата аванса на заготовку в зимний период. До начала строительного сезона заготовлено 347,3 тыс. тонн битума, в том числе в зимний период 152 тыс. тонн. В текущем году завершена модернизация НПЗ CaspiBitum, в результате которой объем производства увеличен до 750 тыс. тонн в год, — озвучил Марат Карабаев.

Он также добавил, что с учетом роста производства для эффективной заготовки битума запланировано строительство битумных хранилищ в объёме более 100 тыс. тонн (по Кызылординской, Актюбинской областях и области Улытау).

В рамках законопроекта «О реформировании автодорожной отрасли» находящегося на рассмотрении в Мажилисе Парламента, где планируется уполномочить Министерство транспорта в распределении битума. Законопроект планируется внести во второй половине текущего года в Сенат.