НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как в Казахстане планируют расширить рынок сбыта сельхозпродукции, рассказал вице-министр торговли и интеграции РК Ержан Казанбаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вице-министр в своем выступлении затронул вопрос обеспечения доступа мелких сельхозтоваропроизводителей, в том числе личных подсобных хозяйств, к системе оптово-распределительных центров.

«Основной задачей НТС является создание цельной системы инфраструктуры полного цикла, от производителя до ритейла. В целях обеспечения свободного и конкурентного доступа к системе ОРЦ мелких товаропроизводителей и ЛПХ, в рамках договора ГЧП между частным и государственным партнерами будут предусмотрены соответствующие нормы. Это позволит расширить рынок сбыта сельхозпродукции и создаст отдельный экономический кластер, который приблизит производителя к потребителю», - сказал Ержан Казанбаев.

В свою очередь, по его словам, свободная конкуренция и прогнозируемый уровень тарифов инфраструктуры хранения и распределения продукции окажет положительное влияние на конечную цену продовольствия для наших граждан.