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    09:56, 02 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Как в Казахстане планируют расширить рынок сбыта сельхозпродукции

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как в Казахстане планируют расширить рынок сбыта сельхозпродукции, рассказал вице-министр торговли и интеграции РК Ержан Казанбаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вице-министр в своем выступлении затронул вопрос обеспечения доступа мелких сельхозтоваропроизводителей, в том числе личных подсобных хозяйств, к системе оптово-распределительных центров.

    «Основной задачей НТС является создание цельной системы инфраструктуры полного цикла, от производителя до ритейла. В целях обеспечения свободного и конкурентного доступа к системе ОРЦ мелких товаропроизводителей и ЛПХ, в рамках договора ГЧП между частным и государственным партнерами будут предусмотрены соответствующие нормы. Это позволит расширить рынок сбыта сельхозпродукции и создаст отдельный экономический кластер, который приблизит производителя к потребителю», - сказал Ержан Казанбаев.

    В свою очередь, по его словам, свободная конкуренция и прогнозируемый уровень тарифов инфраструктуры хранения и распределения продукции окажет положительное влияние на конечную цену продовольствия для наших граждан.


    Теги:
    Правительство Сельское хозяйство Правительство РК Экономика
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