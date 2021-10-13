Как в Казахстане осуществляется переход из КСК в ОСИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК пояснили, как осуществляется процедура перехода из КСК в ОСИ (Объединение собственников имущества, прим.ред.). По итогам девяти месяцев текущего года создано свыше 11 тысячи ОСИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего по стране есть 54 474 МЖД (многоквартирный жилой дом, прим.ред.), из которых подлежит созданию ОСИ/ПТ 50 427 МЖД. По состоянию на 30 сентября создано 13 005 единиц новых форм управления, из них: 1 969 ОСИ, 11 036 ПТ, что составляет 25,8 % от общего количества МЖД. Каждый акимат утвердил соответствующие Дорожные карты и графики по проведению собраний. По итогам 9 месяцев текущего года при плане 31 580 создано 11 776 ОСИ/ПТ, что составляет 37,3 % от плана. Общее отставание составляет 19 804 ОСИ/ПТ, которое придется компенсировать позднее, что создаст сильную нагрузку. 19 августа текущего года проведен республиканский вебинар по вопросам реформы ОСИ, где приняли участие 662 человека», - отметили в ведомстве.

По программе ЕНУ имени Л.Н. Гумилева и Министерства обучено 634 слушателей, подтвердили квалификацию в Центре сертификации 266 управляющих МЖД. Ведется работа по увеличению учебных центров на базе других объектов образования. В апреле текущего года создана первая саморегулируемая организация на базе Национальной ассоциации кооперативов и других форм экономических сообществ страны.

«Данное СРО готово провести широкую информационно-разъяснительную кампанию в регионах по вопросам создания ОСИ и подготовке к отопительному периоду. При вступлении в члены, СРО готово обеспечить бесплатное обучение и сертификацию, а также взять на себя вопросы по снижению напряжения и спорных моментов среди КСК и обеспечить плавный переход КСК в формы управляющих и сервисных компаний при содействии НПП «Атамекен». Акиматам предложено наладить взаимодействие с данным СРО, однако со стороны МИО ведется низкая организационная работа», - отметили в ведомстве.

По состоянию на 30 сентября предоставлены ответы на 828 поступивших вопросов. В целях охвата большего количества населения на едином платежном документе ТОО «Астана-ЕРЦ» за май-июнь месяцы текущего года по городу Нур-Султан размещена информация по созданию ОСИ и ПТ. Охват населения составил 332 000 абонентов.

При АО «КазцентрЖКХ» совместно с ТОО «Астана-ЕРЦ» открыт фронт-офис по работе с ОСИ и ПТ, а также методологической консультации. 16 сентября 2021 года Министерством на площадке АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» введена в опытную эксплуатацию система централизованного сбора и хранения электронных информационных ресурсов в сфере ЖКХ (Е-Шанырак).

На сегодняшний день, в рамках первого этапа, информационная система позволяет сформировать аналитические данные по количеству многоквартирных жилых домов, их техническому состоянию, установленных приборов учета, получаемые от органов управления МЖД, а также проводить интеграцию с субъектами естественных монополий и рыночными IT–приложениями управления домом.

Предусмотрено дальнейшее развитие системы, в рамках которой появится возможность формировать рейтинги, реестры управляющих и сервисных компаний. Проект реализуется по механизму ГЧП без бюджетного финансирования.

Министерством совместно с Министерствами юстиции, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности утверждена Дорожная карта и совместный приказ по запуску сервиса электронного голосования с регистрацией ОСИ на портале E-Gov. В настоящее время на портале E-Gov можно проводить электронное голосование для МЖД с зарегистрированным объектом кондоминиума.

В целях урегулирования мер по не предоставлению технической и финансовой документации от КСК в ОСИ рабочей группой МЮ поддержаны поправки в статью 320 КоАП о наложении административных мер.

Также в целях упрощения процедуры налогообложения при образовании формы управления «простое товарищество многоквартирного жилого дома» подготовлены предложения, внесения изменений в Налоговый кодекс.

Ранее заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр назвал причины затягивания перехода многоквартирных жилых домов к новым формам управления - Объединению собственников имущества (ОСИ).