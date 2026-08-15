Как в Казахстане объявляют режим ЧС: пошаговый алгоритм

В Казахстане после сильного шторма и ливневого дождя объявляется чрезвычайная ситуация местного масштаба. Это первый шаг, предназначенный для ликвидации последствий, передает корреспондент агентства Kazinform.

Когда в селе Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области разразился сильный шторм и прошел ливневый дождь, ущерб понесли и дома, и школа, и различные объекты предпринимательства. Люди, лишившиеся жилья, сейчас временно укрываются в школе-интернате. В последние годы чрезвычайные ситуации стали объявляться не только во период паводков, но и при других стихийных бедствиях. В связи с этим был выяснен первоначальный алгоритм действий в непредвиденных ситуациях.

Чрезвычайная ситуация в Карауылкелды

По словам временно исполняющего обязанности начальника управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Актюбинской области Ануара Ахметалина, важен масштаб внезапно происходящего стихийного бедствия. В Карауылкелды были повреждены дома, социальные и предпринимательские объекты. Соответственно, был введен режим чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба.

— В Байганинском районе Актюбинской области на основании экспертного заключения и оперативных данных областного департамента по чрезвычайным ситуациям был объявлен режим чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба. Решение принял аким района. Причина — разрушительный шторм. В результате были повреждены 271 объект, в том числе 233 жилых дома, 14 социальных объектов и 24 предпринимательских объекта, а также упала вышка сотовой связи высотой 47 метров. Электрические столбы тоже были разрушены, и во всех населенных пунктах района прекратилась подача света. Чрезвычайная ситуация была объявлена 9 июля, а электроснабжение было полностью восстановлено 12 июля в 16:00, — сказал Ануар Ахметалин.

Фото: Алтынай Сагындыкова /Kazinform

Первоначальный алгоритм

Данные о погоде поступают в ДЧС и местный акимат ежедневно. Эту информацию распространяют местные филиалы РГП «Казгидромет». ДЧС после получения штормового предупреждения должен оповестить население.

— Через операторов сотовой связи были разосланы массовые SMS-сообщения. Например, шторм в Карауылкелди был 9 июля, сообщения отправляются 7–8 июля. Вместе с тем объявления публикуются на официальных страницах ДЧС и районного акимата в социальных сетях, в СМИ. Озвучивается не только сообщение, но и меры предосторожности. Еще один момент, который следует отметить: во время паводков, пожаров можно заранее спрогнозировать и определить уровень опасности. Задействуется и система сирен. А в штормовом предупреждении неизвестно, что будет впереди. После шторма при Байганинском районном отделе по чрезвычайным ситуациям был создан оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Было организовано взаимодействие служб гражданской защиты, круглосуточно проводился сбор и анализ оперативной информации. Руководитель оперативного штаба — аким района, заместитель руководителя штаба — начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям, — рассказал Ануар Ахметалин.

После создания штаба подразделения ДЧС, местные исполнительные органы, службы гражданской защиты, коммунальные предприятия, учреждения электроснабжения и связи, здравоохранение, полиция и волонтеры работают сообща. Сначала проводятся аварийно-спасательные работы. В Карауылкелды из-под завалов разрушенного магазина были спасены 6 человек, в том числе 3 ребенка.

Из жилых домов, оказавшихся в аварийном состоянии, были эвакуированы 6 семей, то есть 30 человек. Они были доставлены в пункт временного размещения. Далее проводятся работы по ликвидации последствий. Службы гражданской защиты и волонтеры убирают улетевшие крыши, упавшие деревья, собирают, очищают и вывозят. Мобилизованы не только специальные работники, но и жители.

— Следующий шаг — проверка и оценка ущерба. Для проверки поврежденных объектов местными исполнительными органами было создано 6 рабочих групп, совершен поквартирный обход, заполнены акты обследования. Сначала стало известно количество. Чтобы точно узнать пригодность домов и зданий, были приглашены независимые эксперты. Они определяют техническое состояние здания и объем причиненного материального ущерба, — сказал А. Ахметалин.

Кадр из видео

Если оперативный штаб, созданный во время бедствия природного характера, конкретизировал первый шаг, то после этого проходит лишь заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Здесь имеющаяся информация анализируется и уточняется очередная работа. То есть, если во время стихийного бедствия более 100 человек лишились привычного уклада жизни, это чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.

Именно в это время аким района, исполняющий обязанности руководителя оперативного штаба, подписывает решение о введении режима ЧС природного характера местного масштаба, проходит государственную регистрацию и официально объявляет. Последний шаг — подготовка документов, необходимых для оказания государственной помощи пострадавшим гражданам, и координация работ по восстановлению поврежденных объектов.

В целом в нашей стране есть несколько видов чрезвычайных ситуаций.

— Во-первых, чрезвычайная ситуация объявляется даже на одном объекте. Если на заводе произошла авария, она считается объектовой чрезвычайной ситуацией. Во-вторых, если число погибших превышает 10, но не достигает 50, жизнедеятельность более 100, но не более 500 человек нарушена, это считается чрезвычайной ситуацией природного характера местного масштаба. Если прерывается связь, гаснет свет, не подается вода, это тоже входит в данную категорию. Материальный ущерб составляет в пределах 15 000 — 100 000 МРП. В-третьих, региональная чрезвычайная ситуация. Она охватывает не один, а сразу два региона. Например, если пожар начался в одной области и перекинулся на другой регион, регистрируется чрезвычайная ситуация. В-четвертых, если областей больше двух, объявляется республиканская чрезвычайная ситуация. Режим чрезвычайной ситуации отменяется только после полного завершения восстановительных работ. Например, режим чрезвычайной ситуации, объявленный в городе Актобе и четырех районах области во время паводков 2024 года, до сих пор не утратил силу, — сказал А. Ахметалин.

Согласно установленным требованиям у каждого акимата имеется свой резерв. Финансирование на восстановительные работы после чрезвычайной ситуации выделяется именно из этого резерва.

Кадр из видео

— После завершения работы по оценке ущерба от чрезвычайной ситуации природного характера комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций упорядочивает решение акима, акт оценки, фото-, видеодоказательства. Этот документ поступает в областной департамент по чрезвычайным ситуациям. Департамент проверяет правильность и вносит предложение в областное управление финансов для финансирования, — сказал А. Ахметалин.

Напомним, во время сильного шторма в селе Карауылкелды были повреждены 254 жилых дома, 14 социальных объектов, 24 субъекта предпринимательства и 6 административных зданий.