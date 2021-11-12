Как в Казахстане намерены развить рынок «зеленого» финансирования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане продолжается развитие правовой среды и инфраструктуры для развития рынка инструментов «зеленого» финансирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Стратегически важным направлением развития является развитие рынка «зеленого» финансирования. Стремительно развивается мировой рынок устойчивых облигаций на основе ESG-факторов.

Мировой бум ESG- инвестирования (Environmental, Social, Governance - экологическое, социальное и корпоративное управление) оказывает влияние и на Казахстан», - сказал в ходе Конгресса финансистов Казахстана глава Нацбанка Ерболат Досаев.

По данным Национального банка, с 2020 года на казахстанских биржах были размещены три выпуска зеленых облигаций на общую сумму 34,2 млрд тенге.

«Продолжается активное развитие правовой среды и инфраструктуры для развития рынка инструментов «зеленого» финансирования. Национальным банком совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка также принимается ряд мер по дальнейшей имплементации принципов ESG. В 2022 году планируется разработка рекомендаций по внедрению финансовыми организациями принципов ESG. Также до конца 2022 года планируется внедрить требования к внутренним системам управления рисками и системе корпоративного управления по учету ESG-факторов и связанных с ними рисков в стратегии и бизнес-модели финансовых организаций», - проинформировал председатель Нацбанка.

В среднесрочном периоде планируется переход от добровольного раскрытия к обязательному раскрытию в отчетности информации по ESG деятельности компаний в соответствии с международными рекомендациями на Казахстанской фондовой бирже и на бирже Международного финансового центра «Астана».

«Масштабный переход к обязательному раскрытию нефинансовой информации позволит инвесторам и рейтинговым агентствам оценивать финансовые инструменты на соответствие их ESG критериям для включения в свои инвестиционные портфели», - пояснил Ерболат Досаев.