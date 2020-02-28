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Как в Казахстане намерены контролировать качество жилья

28 Февраля 2020 17:51
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Как в Казахстане намерены контролировать качество жилья

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Насколько качественно строится жилье в Казахстане и о новой информационной системе контроля качества строительства Е-QURULYS рассказал председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Мархабат Жайымбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Действительно, есть вопросы насчет качества жилья. Не всегда наши застройщики исполняют свои обязательства. Поэтому мы сейчас вносим информационную систему Е-QURULYS, где каждый шаг застройщика будет сниматься на фото и видео. Данная информационная система будет доступна каждому. К примеру, начиная с рытья котлована до завершения кровли - всё будет доступно в видеоматериалах. Любая документация, какой фундамент залил, какой кирпич заложил, все будет в системе сохраняться», - рассказал Мархабат Жайымбеов на пресс-конференции в СЦК.

По словам главы Комитета, на рынке встречаются недобросовестные застройщики, которые строят жилье некачественно.

«Я думаю, что 99% у нас - добросовестные застройщики, но есть те, которые не всегда уделяют внимание на качества. Мы должны отмечать, что недобросовестные застройщики должны всегда критиковаться. Качество и безопасность жилья должны обеспечиваться», - подчеркнул М. Жайымбетов.


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Ключевые слова: Строительство,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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