+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Как в Казахстане идет подготовка к весенне-полевым работам

15 Февраля 2022 12:03
Поделиться:
Как в Казахстане идет подготовка к весенне-полевым работам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На проведение весенне-полевых работ выделено 400 тысяч тонн горюче-смазочных материалов. Об этом сообщил глава ведомства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Сколько неиспользуемых сельхозземель возвращено в госсобственность
Как разрабатывается платформа по назначению арендной платы за жилье Общество ждет от нас конкретных и действенных мер – Алихан Смаилов Как выстраивается работа по цифровому майнингу

«Решаются вопросы по обеспечению сельхозтоваропроизводителей удешевленным дизельным топливом. На проведение весенне-полевых работ выделен ГСМ в объеме 400 тысяч тонн по цене на 15% ниже рыночной», - рассказал на заседании Правительства министр сельского хозяйства.

Глава ведомства отметил, что достигнута договоренность с отечественными производителями минеральных удобрений о полном обеспечении потребностей аграриев.

«На субсидирование приобретения семян, удобрений и пестицидов в 2022 году предусмотрено 70 млрд тенге. В целом, по данным областей в 2022 году сельхозкультуры планируется разместить на площади 22,9 млн га, что на 13,5 тысяч га больше уровня 2021 года. Подготовка к весенне-полевым работам идет в плановом режиме», - добавил он.


Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Минсельхоз   #Сельское хозяйство  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Сколько неиспользуемых сельхозземель возвращено в госсобственность
Как разрабатывается платформа по назначению арендной платы за жилье
Общество ждет от нас конкретных и действенных мер – Алихан Смаилов
Как выстраивается работа по цифровому майнингу
Популярное
1 Аким Алматы ознакомился с проблемами Турксибского района
2 Глава жамбылской полиции обратился к жителям области
3 Сильный снег ожидается в Алматы: ДЧС обратился к жителям
4 Асем Нусупова освобождена от должности вице-министра здравоохранения РК
5 Бесплатные кружки и секции для детей в РК: финансирование, доступность и востребованность
6 Коронавирус: семь регионов РК - в «зеленой» зоне
Читайте также
Как выстраивается работа по цифровому майнингу
Новая система субсидирования  АПК будет переведена на цифровой формат
Аким Алматы ознакомился с проблемами Турксибского района
Глава жамбылской полиции обратился к жителям области
Сильный снег ожидается в Алматы: ДЧС обратился к жителям
Асем Нусупова освобождена от должности вице-министра здравоохранения РК
Бесплатные кружки и секции для детей в РК: финансирование, доступность и востребованность
Коронавирус: семь регионов РК - в «зеленой» зоне
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив