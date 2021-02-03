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Как в Казахстане готовятся к паводкам

Автор:  
Акбота Кузекбай
3 Февраля 2021, 12:28
Как в Казахстане готовятся к паводкам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин рассказал, как в стране готовятся к паводковой ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Готовность к паводковой ситуации многое определяет - заранее выявленные узкие участки и планомерная работа по снижению рисков. Сейчас государственная программа и политика самого министерства выстраивается на то, чтобы уже не реагировать по факту возникновения ЧС, а заниматься вопросами профилактики, предупреждения, снижения рисков и минимизирования последствий ЧС. Каждый год у нас паводковый период практически наступает в разных регионах в разное время. Существующие угрозы в южных регионах возможны в феврале, и с потеплением, - в северной территории. Заканчивается риск паводковых проявлений к середине мая», - сказал министр в ходе прямого эфира Kun.kz на странице в Facebook.

По словам Юрия Ильина, в прошлом году критических чрезвычайных ситуаций, связанных с наводнением, не наблюдалось.

«У нас были единичные факты подтопления дворовых территорий, вода попадала в дома в результате интенсивного таяния снежного покрова. Соответственно, принятые меры позволили оперативно реагировать самому министерству, тогда в лице Комитета по ЧС МВД, и местным исполнительным органам. Принятые меры не привели к тому, что произошло обрушение зданий, строений, компенсации материального ущерба. Самое главное - не было допущено гибели людей», - рассказал Ю. Ильин.

Глава МЧС напомнил о Дорожной карте по предупреждению и устранению паводковых угроз, которая действовала с 2017 по 2020 годы.

«Дорожная карта предусматривала снижение риска возникновения ЧС противопаводкового периода. На первоначальном этапе подразумевали около 1000 мероприятий. Карта затем была актуализирована. Если говорить о реализации, то мы Дорожную карту выполнили практически на 98%. Были привлечены средства как местных бюджетов, так и республиканских. Это не говорит, что деньги из года в год тратится именно на ликвидацию», - отмечает Ю. Ильин.



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