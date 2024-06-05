Как в Казахстане должны работать международные школы

Министерство просвещения РК внесло изменения в Типовые правила деятельности организаций дошкольного, среднего, технического, профессионального, послесреднего и дополнительного образования, передает корреспондент агентства Kazinform.

Так, согласно приказу, прием воспитанников в государственные и частные дошкольные организации с размещенным госзаказом теперь осуществляется через единую базу учета, очередности и выдачи направлений через объекты информатизации в области образования.

В Типовые правила деятельности организаций среднего образования (начального, основного среднего и общего среднего) также были внесены дополнения. Появилось новое понятие «сетевые школы». Это организации среднего образования, реализующие единую специализированную общеобразовательную учебную программу независимо от их места нахождения.

Также, лицеи теперь организуются на базе 5-11 (12) классов средней общеобразовательной школы по следующей структуре:

уровень основного среднего уровня образования (5-9 (10) классы основной школы) обеспечивает условия становления и формирования личности учащегося на основе освоения основных и дополнительных общеобразовательных программ основной школы, обеспечивающей предпрофильную подготовку учащегося наряду с базовой подготовкой; уровень общего среднего уровня образования (10-11 (12) классы старшей школы) обеспечивает завершение общеобразовательной подготовки обучающегося на основе освоения профильных программ обучения.

Кроме того, в правилах изложены изменения касательно деятельности международных школ. Основная цель таких школ - обеспечение гармоничного и перспективного образования, способствующего интеллектуальному, физическому и социальному развитию личности, способный мыслить глобально, легко адаптироваться к изменениям в современном обществе, и вносить конструктивный вклад в его развитие.

В документе отмечается, что деятельность международной школы строится на следующих принципах:

интернационализация образовательной программы школы - нацеленность образовательного процесса на формирование патриотического сознания у обучающихся с привитием уважения к Конституции РК, законам РК, уважения к культуре своего народа, межкультурного понимания и толерантности; интеграция - полноправное членство школы в международном образовательном сообществе, предоставление выпускникам школы возможности получения документа об окончании школы международного образца, формирование педагога международного уровня; академическая свобода - самостоятельность в выборе структуры (уровней) школьного образования, разработке и внедрении образовательных программ, форм и методов осуществления образовательной деятельности; автономность и самоуправляемость, самостоятельность в финансово-экономическом, административном управлении; автономность и самоуправляемость - самостоятельность в финансово-экономическом, административном управлении; гласность и транспарентность - обязательное прохождение школой международной авторизации образовательных программ организацией Международного Бакалавриата и/или международной институциональной аккредитации, членство школы в международных образовательных организациях, обеспечение информационной открытости по всем направлениям деятельности; социальная ответственность - обеспечение уровня образования, позволяющего выпускникам школы принимать участие в конкурсе на получение образовательных грантов при поступлении в вузы РК.

Международная школа образовывает комплексы, участвует в создании и деятельности ассоциаций, союзов и иных объединений с участием учреждений, предприятий и общественных организаций, в том числе международных, в целях развития и совершенствования образования, обеспечивает участие обучающихся и педагогов в общественно-политической, экономической и культурной жизни РК. Система воспитательной работы направлена на формирование патриотизма, воспитание уважения к истории, культуре, традициям и обычаям казахского народа, гражданственности, высокой морали и нравственности, а также на развитие функциональной грамотности, разносторонних интересов и способностей обучающихся, воспитанников.

Изменения в Типовых правилах также коснулись деятельности организаций технического и профессионального образования. В частности, отмечается, что содержание образовательных программ ТиПО предусматривает:

при подготовке квалифицированных рабочих кадров:

изучение общеобразовательных, общегуманитарных, общеэкономических, общепрофессиональных, специальных дисциплин или изучение модуля общеобразовательных дисциплин, общеобязательных, базовых и профессиональных модулей; выполнение лабораторно-практических занятий; прохождение производственного обучения и профессиональной практики; сдачу промежуточной и итоговой аттестации;

при подготовке специалистов среднего звена:

изучение общеобразовательных, общегуманитарных, социально-экономических, общепрофессиональных, специальных дисциплин или изучение модуля общеобразовательных дисциплин, общеобязательных, базовых и профессиональных модулей; выполнение лабораторно-практических занятий; прохождение производственного обучения и профессиональной практики; выполнение курсового и дипломной (письменной или практической) работы, если иное не предусмотрено рабочими учебными программами и планом; сдачу промежуточной и итоговой аттестации.

Продолжительность обучения зависит от сложности программ и уровня присваиваемой квалификации и определяется ГОСО ТиПО. Образовательные программы ТиПО для граждан, имеющих общее среднее образование, предусматривают изучение общепрофессиональных, социально-экономических, специальных дисциплин и выполнение учебно-производственных работ, определяющих будущую профессиональную деятельность по избранной специальности.

Образовательные программы ТиПО состоят из программ теоретического и производственного обучения и профессиональной практики. Однако, образовательные программы ТиПО с использованием дуального обучения предусматривают теоретическое обучение в организациях образования и производственное обучение в форме профессиональной практики на базе предприятия (организации), не менее 60% от объема учебного времени общепрофессиональных, специальных дисциплин и (или) базовых, профессиональных модулей.

При проведении занятий по общеобразовательным дисциплинам, лабораторных работ и практических занятий по общегуманитарным, общепрофессиональным и специальным дисциплинам и (или) модулям, а также занятий по производственному обучению в мастерских, перечень которых определяется в соответствии с рабочим учебным планом, учебные группы делятся на подгруппы численностью не более 15 человек.

Для лиц с особыми образовательными потребностями при проведении производственного обучения в мастерских и на практических занятиях учебные группы делятся на подгруппы численностью не более 8 человек.

Также, согласно новым изменениям, обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию в организациях ТиПО, выдается документ об образовании государственного образца.