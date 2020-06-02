Как в Казахстане будут решать жилищные вопросы очередников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пилотный проект «Шаңырақ» для решения жилищных вопросов очередников запустят в этом году. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году по поручению Главы государства запускаем пилотный проект «Шаңырақ» для решения жилищных вопросов очередников.

Для этого выделяются 390 млрд тенге, из них 180 млрд тенге на строительство социального кредитного жилья в регионах. 210 млрд тенге направляются через Жилстройсбербанк для кредитования очередников по условиям «5-10-20» на приобретение первичного жилья», - сообщил Бейбут Атамкулов в ходе онлайн-отчетной встречи с населением на площадке СЦК.

Отвечая на вопросы граждан, министр также ответил касательно проблемных домов, строящихся в Нур-Султане.

«В Нур-Султане есть 42 проблемных дома, порядка 13 тысяч дольщиков. В 2017 году из правительственного фонда было выделено 40 млрд тенге, в этом году также выделяется еще 38,5 млрд тенге. 10 объектов из 42 строятся за счет средств самих дольщиков и инвесторов. Работа по окончанию строительства оставшихся 32 объектов будут продолжена в рамках средств, выделяемых акиматом. Думаю, что вопрос будет завершен в этом или в следующем году. Правительство сделало все возможное со своей стороны в решении данных проблем», - заявил министр, отвечая на вопросы казахстанцев.