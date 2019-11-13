Как в Казахстане будут бороться с браконьерами

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На базе прокуратуры города Алматы проходит семинар-тренинг «Противодействие браконьерству в Республике Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии, организованном Академией правоохранительных органов совместно с Офисом программ ОБСЕ в Нур-Султане, рассматриваются актуальные вопросы борьбы с браконьерством, повышения эффективности законодательного обеспечения природоохранной деятельности и отечественной правоприменительной практики.

«Вы знаете, что эта тема сейчас актуальна, Президент неоднократно в своем Послании озвучил это. Мы решили открыть диалоговую площадку для всех органов: правоохранительных, государственных организаций, в том числе международных и общественных. Дать им возможность сделать что-то общее, чтобы остановить браконьеров», - пояснила представитель Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК Марал Алишева.

Она отметила, что по итогам обсуждения на основе материалов уголовных дел будет отрабатываться алгоритм действий сотрудников территориальных инспекций при чрезвычайных ситуациях.

«По итогам семинаров мы хотим запустить проект на территории одного из заповедников по установке фотоловушек. Эти фотоловушки уже работают на территории Казахстана, но в основном они нацелены на сохранение популяции редких и исчезающих видов животных. Мы же хотим их применять также для пресечения браконьерской деятельности, каких-то коррупционных рисков. Можем отслеживать, мониторить, координировать, и, если надо вносить превентивные меры», - добавила Марал Алишева.

По ее словам, большинство людей сейчас незаконно охотятся на сайгаков, что является большой проблемой. Для этого установят другие технические средства, которые будут контролировать по грунту проезд машин или фиксировать движение.

Национальный координатор по вопросам экономики и экологии в офисе программы ОБСЕ в Нур-Султане Ерлен Бадыхан заявил, что фотоловушки раньше также применялись для борьбы с браконьерством, но не в таком масштабе, как это планируется сейчас.





«Эти фотоловушки устанавливаются в очень ограниченных местах, в лесистых и горных местностях. А основные факты браконьерства происходят в степи, а там такие фотоловушки крепить не на что. Там уже применятся другие методы. В степи бывают датчики движения, которые закапываются в землю, если, допустим, проезжает машина, датчик присылает сигнал о том, что здесь зафиксировано нарушение», - отметил он.

С тарший научный сотрудник Алматинского природного государственного заповедника Салторе Сапарбаев, который уже занимается исследованием снежного барса больше 14 лет, рассказал, что фотоловушки бывают разного вида, а установленные в горах Алматинской области камеры имеют обзор 62 градуса и работают 24 часа в сутки. Они снимают видео в очень хорошем качестве и способны зафиксировать любые движения, даже в ночное время. Их батареи выдерживают 40-градусные морозы и меняются раз в год.

В специальном семинаре принимают участие природоохранные прокуроры и полицейские, представители общественных объединений субъектов лесного и охотничьего хозяйства, других заинтересованных государственных органов, научные работники.





Тренинги проводят международные эксперты из Австралии и Грузии, а также казахстанские специалисты и сотрудники правоохранительных органов.

Сегодня в рамках тренингового упражнения участники семинара посетили Алматинский природный государственный заповедник, где находится 57% особо охраняемых видов животных, в том числе, и снежный барс, а также ознакомились с работой егерей, посмотрели действие фотоловушек для сохранения численности снежных барсов.

Сотрудники заповедника также ознакомили гостей с музеем, который был открыт еще в 1928 году. В нем сейчас находятся 3000 уникальных экспонатов.





Алматинский государственный природный заповедник организован в 1931 году. Его площадь занимает 71 700 гектаров в Центральной части Заилийского Алатау и располагается в пределах высот от 1200 до 4978,8 метров над уровнем моря. Здесь насчитывается 39 видов млекопитающих, 177 видов птиц, 6 рептилий и более 900 видов высших сосудистых растений, относящихся к 415 родам и 85 семействам. Эндемиков в заповеднике 8 видов, большинство из них внесены в Красную книгу.







































