Как в Казахстане борются с птичьим гриппом и африканской чумой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о мерах борьбы со вспышками экзотических болезней среди домашних животных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях противодействия нодулярному дерматиту РГП «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» Министерства образования и науки в 2019 году разработана и по настоящее время осуществляется поставка в Министерство сельского хозяйства вакцина против этой болезни животных. На сегодняшний день в приграничных областях Российской Федерации регистрируются вспышки высокопатогенного гриппа птиц, африканской чумы свиней. Эпизоотическая ситуация показывает, что в 2020 году с августа по ноябрь был зарегистрирован ряд вспышек высокопатогенного гриппа птиц на территории 8 областей страны, всего 95 очагов», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в рамках плановых профилактических мероприятий было выделено всего 3,4 млн доз вакцины против ВПГ для плановой вакцинации птиц, а также в период вспышек ВПГ дополнительно из республиканского запаса ветеринарных препаратов было выделено 4,3 млн. доз на сумму 220,7 млн тенге сверх плана вакцин против ВПГ для проведения вынужденной вакцинации птиц.

Согласно ветеринарно-санитарным требованиям были изъяты и уничтожены больные ВПГ птицы и произведены возмещения владельцам птиц по среднемесячной рыночной стоимости. За вышеуказанный период всего изъято и уничтожено 1,971 млн. голов птиц, из которых 97% приходятся на 4 птицефабрики (Северо-Казахстанской области – 2, Костанайской области -1 и Алматинской области -1).

«По итогам 2020 года Правительством всего выделено из республиканского бюджета 3 млрд тенге для возмещения стоимости изъятых и уничтоженных больных птиц. Вместе с тем, для устранения нарушений, выявленных Генеральной прокуратурой Республики Казахстан (далее - ГП), совместно с ГП разработан и утвержден План мероприятий по устранению выявленных нарушений в области ветеринарии на 2021-2023 год. Данный план также включает ряд мер, направленных на укрепление ветеринарной службы, в части обеспечения идентификацией сельскохозяйственных животных, планирования ветеринарно-профилактических мероприятий, контроля качества ветеринарных препаратов, проведения просветительской работы и цифровизации в области ветеринарии», - заключил Премьер.