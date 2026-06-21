Как в казахской степи вершили правосудие без судов и прокуроров

В казахском обществе бий не просто разрешал споры, а был личностью, которая поддерживала правопорядок. Главными критериями были доверие народа, знание права и справедливость. Кандидат исторических наук, профессор Международного инженерно-технологического университета Жарылкасын Жаппасов в беседе с корреспондентом агентства Kazinform рассказал, на чем опирался институт биев в кочевом обществе.

— Статус бия в казахском обществе никогда не был наследуемой должностью или назначаемым постом. Звание бия формировалось на основе правовых знаний человека, его ораторских способностей, жизненного опыта и справедливости. Шокан Уалиханов также писал, что звание бия давалось не через какие-либо официальные выборы или утверждение, а благодаря глубокому освоению обычного права и ораторскому искусству. Поэтому человек, стремившийся стать бием, должен был не просто в совершенстве знать правовые нормы, но и уметь справедливо применять их в конкретных ситуациях, — говорит историк.

Фото из личного архива Жарылкасына Жаппасова

Важным аспектом деятельности бия являлось ораторское искусство. Поскольку споры в кочевом обществе решались преимущественно устно, особенно ценилась способность бия убедительно говорить, приводить логические аргументы и примирять обе стороны.

— Концепция «справедливый бий, рассекающий волосок пополам» (қара қылды қақ жарған әділ би), как раз и стала результатом этих требований. Поэтому статус бия основывался не на его происхождении или богатстве, а на знаниях, справедливости и авторитете перед народом, — отмечает ученый.

Стать бием мог простой человек

Среди населения распространено мнение, что бии происходили только из определенных династий. Однако историки утверждают, что это не соответствует действительности.

По словам Жарылкасына Жаппасова, хотя потомки известных биев рано освоили правовые традиции, это не гарантировало, что они сами станут биями.

— Конечно, дети, выросшие в семьях известных биев, имели возможность с детства впитывать правовые знания и ораторское искусство. В некоторых регионах бывали случаи, когда традиция отправления правосудия продолжалась внутри одной династии, но это не означает, что статус бия передавался по наследству. Шокан Уалиханов также указывает, что звание бия зависело не от происхождения человека, а от его правовых знаний, красноречия и справедливости. Поэтому человек из народа имел полную возможность стать бием. Для этого не обязательно было происходить из рода торе (чингизидов) или знатного рода. Если человек был признан в обществе образованным, справедливым и красноречивым, народ считал его бием, — говорит он.

Специальных школ для биев не существовало

Бии не заканчивали специальные учебные заведения. Они приобретали правовые знания через жизненный опыт и освоение степных законов.

По словам историка, основной правовой базой биев было казахское обычное право.

— В традиционном казахском обществе не было специальных учебных заведений для подготовки биев. Будущие бии осваивали правовые знания через устоявшиеся в народе правовые традиции. Они наблюдали за деятельностью опытных, признанных в стране биев, учились ораторскому искусству, правовым нормам и культуре ведения судебного спора. Бии были обязаны глубоко знать правовые нормы, регулирующие такие сложные вопросы, как земельные споры (жер дауы), споры о вдовах (жесір дауы) и споры о куне (құн дауы). Наряду с этим главными правовыми основами деятельности биев стали законы «Қасым ханның қасқа жолы», «Есім ханның ескі жолы» и «Жеті Жарғы». Однако просто знать закон было недостаточно. Бий завоевывал доверие народа только тогда, когда мог справедливо применить его к каждой конкретной ситуации, — отмечает он.

Фото: Kazinform/ИИ

Что, если кто-то был не согласен с решением

В казахском обществе не было апелляционной инстанции, подобной нынешней судебной системе. Тем не менее в случаях, когда возникали сомнения в справедливости решения, практиковалось обращение к другому бию. По словам историка, главным регулятором биев был сам народ.

— В традиционном казахском обществе не было официального порядка пересмотра судебных решений. Однако, если одна из сторон сомневалась в справедливости бия, применялась практика передачи спора на рассмотрение другому бию. Некоторые сложные вопросы рассматривались с участием нескольких биев. Это повышало доверие к справедливости принятого решения. Главной гарантией для бия была не административная власть, а его репутация перед народом. Если он проявлял несправедливость или предвзятость, люди просто переставали обращаться к его суду. Таким образом, общественный контроль выполнял функцию главного оценочного механизма деятельности бия, — рассказывает Жарылкасын Жаппасов.

Кроме того, встречалась практика рассмотрения сложных споров с участием сразу нескольких биев. Это укрепляло веру в справедливость принятого решения и позволяло сторонам прийти к согласию.

Были ли несправедливые бии?

По словам ученого, в исторических источниках сохранилось гораздо больше сведений о биях, прославившихся своей справедливостью, нежели о несправедливых судьях.

— Поскольку статус бия основывался на народном доверии, общество требовало от него прежде всего справедливости. Поэтому в исторических данных в основном сохранились сведения о биях, известных своей мудростью, красноречием и честностью. Это не значит, что несправедливых биев не было вовсе. Однако их репутация была недолгой. Бий сохранял свое положение исключительно благодаря доверию народа. Поэтому казахское общество предъявляло к личности бия очень высокие требования. Его авторитет напрямую зависел от его правовых знаний, справедливости и чести перед народом, — говорит он.

Были ли женщины-бии

По мнению историков, в институте биев функции отправления правосудия выполняли преимущественно мужчины. Несмотря на это, в казахском обществе были женщины, которые влияли на общественное мнение и были известны своей дипломатией.

— В имеющихся на сегодняшний день исторических источниках нет точных данных, доказывающих, что женщины систематически выполняли функции биев, но это не значит, что казахские женщины не участвовали в общественной жизни. Женщины, известные в народе своей мудростью, красноречием и миротворчеством, влияли на решение спорных вопросов и участвовали в формировании общественного мнения. Тем не менее для того, чтобы утверждать, что они выполняли функцию биев в классическом понимании, исторических оснований недостаточно. Поэтому институт биев был связан преимущественно с мужчинами, — подытожил Жаппасов.

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