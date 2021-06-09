Как в будущем будут регулироваться трансферты из Нацфонда РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов ответил на депутатский запрос касательно прекращения неограниченного изъятия средств Нацфонда на текущие расходы бюджета и отказа от ежегодных гарантированных трансфертов в бюджет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно бюджетному законодательству, трансферты являются неотъемлемой частью доходной статьи бюджета. С учетом действующей макроэкономической ситуации в стране и мире отказ от ежегодных трансфертов в бюджет может привести к существенному дефициту бюджета. В этой связи, средства Нацфонда в виде гарантированного трансферта необходимы для осуществления стабилизационной функции», - написал Алихан Смаилов в своем ответе.

По его словам, в целях выполнения сберегательной функции Нацфонда Указом Главы государства от 22 декабря 2020 года № 474 внесены изменения в Концепцию формирования и использования средств Нацфонда (далее – Концепция) в части контрцикличного бюджетного правила.

«Бюджетное правило по гарантированному трансферту из Нацфонда усилено контрцикличным механизмом, устанавливающим прямое ограничение на темпы роста государственных расходов на уровне целевого долгосрочного экономического роста, увеличенного на долгосрочную цель по инфляции. Гарантированный трансферт будет определяться в размере, не превышающем размер поступлений в Нацфонд от нефтяного сектора при цене отсечения, определяемой Законом Республики Казахстан о гарантированном трансферте на соответствующий плановый период», - отметил зампремьера.

«В 2021 году планируется разработать порядок определения расчетной цены на нефть совместно с Национальным Банком. С учетом этого, контрцикличное правило позволит больше сберегать средства Нацфонда при высоких ценах на нефть и увеличивать гарантированный трансферт для сбалансированности бюджета при низких ценах на нефть. Это позволит нейтрализовать уклон фискальной политики в сторону чрезмерных расходов и расширения дефицита, приводящего к росту заимствований», - заключил он.