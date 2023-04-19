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Как в Астане планируется решить вопрос дефицита воды

Автор:  
Арайлым Мұрат
19 Апреля 2023, 14:47
Как в Астане планируется решить вопрос дефицита воды

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким столицы Женис Касымбек объяснил, как в Астане планируется решить вопрос дефицита воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Завершается ряд важных для дальнейшего развития города инфраструктурных проектов. Это, в первую очередь, строительство ТЭЦ-3, двух газовых тепловых станций с общей мощностью 1130 ккал в час. Также строительство третьей насосной фильтровальной станции для подачи дополнительных 105 тысяч кубометров воды в сутки. Этот проект будет завершен в июле текущего года», - рассказал аким столицы Женис Касымбек.

По его словам, для дальнейшей стабилизации водоснабжения приступят к реализации проектов по строительству водовода Акнуринского месторождения подземных вод, по расширению насосной станции Тельмана, а также проектированию четвертой насосной фильтровальной станции с точки забора воды от канала имени Сатбаева.

Ранее аким Астаны Женис Касымбек пообещал в течение двух лет завершить проект ЛРТ.


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