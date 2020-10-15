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Как в Армении реагируют на резкий рост числа инфицированных коронавирусом

Автор:  
Азамат Альмаганбетов
15 Октября 2020, 18:00
Как в Армении реагируют на резкий рост числа инфицированных коронавирусом

ЕРЕВАН.КАЗИНФОРМ – По решению Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении, каникулы в общеобразовательных учебных заведениях Армении пройдут досрочно. Училища, колледжи и вузы перейдут на дистанционное обучение. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В связи с резким ростом числа инфицированных COVID-19, Министерство образования Армении приняло решение о сдвиге осенних каникул в общеобразовательных учреждениях и переходе на дистанционное обучение в средне-специальных и высших учебных заведениях.

«Решено объявить в общеобразовательных учебных заведениях двухнедельные осенние каникулы не со 2 ноября, а с 15 по 29 октября», - сообщил министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян.

В ведомстве уточняют, что решение о формате возобновления занятий будет принято дополнительно через две недели. Кроме того, по тому же решению, сроком на две недели будет прекращена работа детских садов, художественных, музыкальных и спортивных школ. А училища, колледжи и вузы будут переведены на формат дистанционного обучения.

По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении, на 15 октября в Армении зарегистрировано 59 995 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 1371 выявлен за последние сутки. По тем же данным, вылечились 47119 пациентов, 11519 пациентов получают лечение, 1046 – скончались. Еще 311 пациентов с COVID-19 скончались по иным причинам.


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