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    16:25, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    Как в Алматы сдерживают цены на куриные яйца

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении предпринимательства и инвестиций города Алматы рассказали о причинах повышения себестоимости куриного яйца и о планах по сдерживанию цен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В настоящее время по стране, в том числе в Алматы, отмечается рост цен на яйца всех категорий.

    Как прокомментировали агентству в управлении предпринимательства и инвестиций города, на удорожание яиц всех категорий повлияли ряд причин.

    «Это снижение норм субсидирования производства яиц в 2 раза (c 3 до 1,5 тг/яйцо) с августа 2020 года, повышение себестоимости из-за подорожания ветеринарных препаратов и кормовых компонентов на 20%, снижение производства на ряде птицефабрик из-за птичьего гриппа, что, в свою очередь, вызвало дефицит продукции и рост отпускных цен производителей. К примеру, произошел падеж 120 тысяч кур на птицефабрике «Алсад Казахстан» Алматинской области, который является основным поставщиком яиц в Алматы», - пояснили в управлении.

    Управлением ведется работа по сдерживанию цен.

    «Для стабилизации цен на яйца первой категории в рамках «оборотного» займа, заключенного с торговой сетью «Магнум», яйца этой категории реализуются по цене 430 тенге за десяток. В целом, для сдерживания цен акиматом Алматы проводится комплекс мер, в том числе, реализуется механизм «оборотного» займа, организуются прямые поставки от сельхозпроизводителей, проводятся товарные интервенции продукции Стабфонда, а также установлены предельные розничные цены на ряд социально значимых продовольственных товаров, таких как гречневая крупа и сахар», - уточнили в ведомстве.

    Прорабатывается выделение «оборотных» займов с местными птицефабриками в целях организации поставок яиц по фиксированным сниженным ценам.

    Напомним, в Алматы до конца марта установили предельную цену на сахар.


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