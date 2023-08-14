Как в Алматы решается вопрос с нехваткой мест в студенческих общежитиях

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Нехватка мест в студенческих общежитиях остается одной из главных проблем для Алматы - на сегодня в городе дефицит составляет более 32 тысячи койко-мест. По поручению Главы государства вузы совместно с частными инвесторами сейчас активно работают над решением этой проблемы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в Алматы потребность в общежитиях очень большая. В городе при функционирующих 98 студенческих общежитиях дефицит составляет более 32 тысячи койко-мест. В этом году также ожидается большое количество студентов по сравнению с прошлым годом. Конечно, в общежитиях ВУЗов города мест для всех пребывающих студентов не хватит, поэтому вузами сейчас проводится активная работа. Они заключают соответствующие меморандумы и договоры с частными предпринимателями имеющие общежития, арендуют хостелы и гостиницы», - рассказывает директор представительства Финансового центра в Алматы Улан Утебаев.

По словам спикера, в городе во всех вузах созданы оперативные штабы, кризисные центры, колл-центры, куда могут обращаться все студенты с любыми вопросами, в том числе по размещению в общежитиях.

«Также открыт ситуационный центр. Как это работает? К примеру, студент приехал в Алматы из другого города и ему негде разместиться, ВУЗ не решает проблему с размещением студента, тогда он может обратиться в этот штаб, ему найдут временное жилье, чтобы параллельно найти место для постоянного проживания. Здесь не имеет значения в каком вузе он учится, любой студент может обратиться. То есть, у нас не должно повториться как в прошлом году, когда студенту некуда было идти ночевать», - пояснил он.

Кроме того, недавно Министром науки и высшего образования поручено до 15 августа завершить все ремонтные работы в вузах и активно подготовиться к началу нового учебного года. Вопрос находится на особом контроле.

«Для решения дефицита мест в студенческих общежитиях, государством разработан механизм размещения государственного заказа на обеспечение студентов, магистрантов и докторантов местами в общежитиях, который предполагает поэтапное возмещение инвестиционных расходов со стороны государства застройщику. То есть, Министерство науки и высшего образования в лице Финансового центра привлекает частных инвесторов, предпринимателей, чтобы они строили студенческие общежития за собственные средства, после этого государство возмещает их расходы инвесторам в течение определенного срока. Получается, инвесторы здесь остаются в плюсе - им государство возмещает расходы, также у них во владении остается общежитие, которое они сдают в аренду студентам», - объяснил Улан Утебаев.

На сегодняшний день в городе Алматы частные инвесторы и вузы проводят работы по строительству и реконструкции порядка 12 студенческих общежитий на более чем 3000 койко-мест. Работы должны быть завершены до конца года.

«В настоящее время в городе самый большой дефицит наблюдается у национальных ВУЗов. Также выработан план поэтапного решения данного дефицита путем строительства новых студенческих общежитий на территориях ВУЗов и имеющихся земельных участках. Общежития будут строиться за счет инвесторов в рамках механизма государственного заказа по обеспечению студентов местами в общежитиях. То есть, инвестор построит новое общежитие, а государство ему будет платить за каждого студента по 230 МРП в год на протяжении шести лет. В случае переоборудования какого-нибудь здания под общежитие - государство будет платить инвестору по 92 МРП в год за каждого студента в течение восьми лет», - добавил он.

Улан Утебаев напомнил, что с сентября этого года в стране вступает в силу новая редакция Закона «Об образовании», предусматривающая обеспечение всех студентов местами в общежитиях.

«Так как новая редакция Закона вступает в силу, сейчас вузы должны полностью покрыть потребность и обеспечить всех студентов местами в общежитиях. Поэтому вузы активно работают над этим вопросом, каждый ректор университета несет персональную ответственность. Министерством будет приниматься соответствующие меры в отношении вузов в случае невыполнения ими обязательств», - сказал он.

Спикер также напомнил, что в марте этого года в Алматы открылся проектный офис по строительству студенческих общежитий. Основные функции проектного офиса: взаимодействие с высшими учебными заведениями и инвесторами по решению дефицита студенческих мест в общежитиях; взаимодействие с управлениями земельных отношений, городского планирования и урбанистики, градостроительного контроля Алматы по вопросам оказания содействия в строительстве; оказание юридических, консультационных, экспертных и других услуг для высших учебных заведений и потенциальных инвесторов.

Ранее сообщалось, что в рамках программы развития Алматы до 2025 года в городе планируется строительство общежитий на 12 тысяч койко-мест, а до 2030 года еще на 20 тысяч.

В прошлогоднем Послании народу страны Президент РК Касым-Жомарт Токаев особое внимание уделил на вопрос обеспечения студентов общежитиями. Глава государства заявил, что для решения этой проблемы нужно активно внедрять механизм государственно-частного партнерства с вузами и строительными компаниями. Также в 2020 году Президент РК поручил построить общежития на 90 тысяч мест за пять лет.