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Как в Алматы проходят праймериз партии «Nur Otan»

Автор:  
Данияр Дауталиев
20 Августа 2020, 16:04
Как в Алматы проходят праймериз партии «Nur Otan»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – О ходе проведения праймериз в Алматы рассказал первый заместитель председателя алматинского городского филиала партии «Nur Otan» Станислав Канкуров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 17 августа в Казахстане уже стартовал праймериз партии «Nur Otan», целью которого является избрание реальных и сильных лидеров для дальнейшего формирования эффективного депутатского корпуса в маслихатах всех уровней и Мажилисе.

«Его участником может стать любой человек, неравнодушный к судьбе государства, который разделяет ценности партии и обладает избирательным правом. Наступило время для политических перемен и новых лидеров. У казахстанского общества образовался запрос на новые лица и идеи. Поэтому особую ставку в этот раз мы делаем на привлечение в свои ряды молодёжи и женщин. Даже в правилах проведения праймериз прописано, что в списках должно быть не менее 30% женщин и не меньше 20% молодых людей до 35 лет. Тем самым праймериз поможет привлечь выбрать самых достойных кандидатов, которые в свою очередь, думаю, оставят свой след в истории страны», - сказал первый заместитель председателя алматинского городского филиала партии Nur Otan Станислав Канкуров.

Праймериз пройдет в 5 этапов: выдвижение и регистрация кандидатов; подготовка кандидатов к агитации; агитационная работа; проведение голосования; подготовка списков.

«По состоянию на 10 часов сегодняшнего дня уже зарегистрировалось 96 алматинцев, из них 30% женщины, 25% молодежь, в их числе также люди с особенными потребностями, многодетные матери, волонтеры и другие. После окончания регистрации 30 августа мы опубликуем полные списки с именами тех, кто подал заявки для участия в праймериз партии», - отметил спикер.

С 7 сентября по 3 октября кандидаты проведут агитационную кампанию. В этот период с 14 по 30 сентября планируется проведение публичных дебатов, с сохранением всех мер безопасности ввиду карантина.

Электронное голосование пройдет с 1 по 3 октября онлайн посредством новой информационной системы. Она так и называется – «Праймериз».

В целом, в Алматы партийцев насчитывается более 60 тысяч человек – это почти 7% избирателей города (в Казахстане насчитывается 900 тысяч нуротановцев).

Члены партии смогут проголосовать тремя способами: с помощью мобильного приложения. На сайте. На избирательных участках.


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