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Как в Алматы планируют развивать IT-индустрию
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел заседание IT-совета, на котором обсудили вопросы развития и поддержки индустрии информационных технологий, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Участники совета обсудили актуальные вопросы, которые предстоит решить в ближайшее время, и поделились своим видением развития отрасли. Это создание специальных школ программирования, где смогут обучаться талантливые старшеклассники и студенты колледжей и вузов. Также речь шла об открытии технопарков для воплощения новых идей и реализации стартап-проектов.
Отмечается, вместе с тем есть необходимость создания единой коммуникационной площадки, которая позволит объединить усилия акимата, бизнес-сообщества и самих программистов — разработчиков и поставщиков цифровых продуктов и услуг.
Перспективным направлением является экспортный потенциал отрасли, исчисляемый, по оценкам специалистов, миллиардами долларов. Для его реализации будет разработана стратегия развития экспорта информационных технологии.
Также предстоит продумать меры финансовой поддержки и продвижения, а также создания ассоциации продуктовых и сервисных компаний, работающих на международном рынке.
Бакытжан Сагинтаев отметил содержательность встречи и заверил, что акимат будет не только участвовать в совете, но и готов оказывать поддержку в реализации IT-проектов.
«Мы обменялись мнениями и наметили план работы на ближайшее время. Наша задача – сделать Алматы по-настоящему цифровым городом. В этом нам не обойтись без вас. Все в ваших руках, а мы вам поможем», — сказал градоначальник.
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