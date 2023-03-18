Как в Алматы отметят Наурыз

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 21-22 марта жителей и гостей Алматы в честь празднования Наурыз мейрамы будут угощать коже и баурсаками, для них также организуют концерты, конкурсы, выставки ремесленников, мастер-классы, флешмоб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акимате Алматы сообщили, что начало празднованию Наурыза положило мероприятие «Көрісу күні», которое прошло 14 марта на территории парка «Кок Тобе». Основные мероприятия в городе начнутся 21 марта в 10:00 с так называемого «Шествия Наурыза». По центральным улицам Алматы – проспектам Абая и Абылай-хана до улицы Толе-би пройдут герои эпосов, легенд, сказок, беркутчи и другие. Всего в праздничном шествии примут участие 500 человек.

21 марта в 11:00 на площади «Астана» пройдет гала-концерт «Наурыз-думан». Артисты исполнят как национальные, так и мировые музыкальные произведения. На сцене будет развернуто театрализованное музыкальное действие, в котором примут участие актеры и детские коллективы. 22 марта в 17:00 на площади «Астана» состоится концерт Zhuldyzdy Almaty с участием молодых исполнителей.

Во время праздничных мероприятий 21-22 марта жителей и гостей города будут угощать коже и баурсаками. Всего планируется раздать 60 тонн национальных блюд.

С 18 по 24 марта по улицам Панфилова и Жибек Жолы пройдет «Наурыз Fest». В эти дни будут работать выставки художников и ремесленников. Посетители смогут ознакомиться с технологией ковроткачества, росписи шелка и керамики, огранки драгоценных камней, работы с кожей, деревом, стеклом и глиной. В рамках мероприятия запланированы выступления аниматоров, народное караоке, танцевальный флешмоб, конкурсы, живая музыка с участием звезд эстрады, розыгрыши подарков и другие активности.

Детская площадка будет расположена со стороны проспекта Абылай-хана: запланировано выступление аниматоров, артистов цирка, театра кукол, шоу Мурата Мутурганова, ростовых кукол – персонажей из народных сказок. Здесь будут установлены игровые фигуры, планируется проведение познавательных программ, семейных и детских игр-эстафет. Ярмарка ремесленников и выставки прикладного искусства будут организованы на 10 специальных прилавках в виде повозок (арба), а также в шатрах.

Спортивная зона будет расположена по улице Толе-би от улицы Панфилова до проспекта Назарбаева. Здесь планируется проведение спортивно-развлекательных национальных состязаний «Асық ату», «Жамбы ату», «Арқан тартыс», «Қол күрес», «Қазақша күрес», «Көкпар тарту», «Тоғыз құмалақ».

На территории театра традиционного искусства «Алатау» с 21 по 23 марта будет развернут этногородок со сценой для выступления артистов и показа театрального спектакля «Наурыз-думан». Там также пройдут выставки ремесленников, картин, мастер-классы, флешмобы, шествие ростовых кукол, спортивные состязания.

Традиционно праздничное мероприятие будет проходить по 24 мартаво всех районах города, на сценах будут исполнены лучшие произведения казахского музыкального фольклора.

В Ауэзовском районе праздничное мероприятие «Наурыз-2023» состоится 21 марта с 11:00 до 18:00 перед акиматом Ауэзовского района (Алтынсарина, 23). Концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады начнется в этот же день с 18:00 и продлится до 20:00 на площади акимата Ауэзовского района.

В Алатауском районе празднование пройдет 22 марта с 11:00 до 16:30 на территории театра традиционного искусства «Алатау».

В Бостандыкском районе торжественное мероприятие «Наурыз мейрамы» состоится 21 марта с 12:00 до 15:00 в амфитеатре ТРЦ Mega Center.

В Жетысуском районе празднование «Наурыз той-2023» планируется провести 21 марта в 11:00 до 17:00 в парке «Гүлдер».

В Медеуском районе концертная программа запланирована на 21 марта с 12:00 до 15:00 перед Национальной Академией наук.

В Турксибском районе праздничная программа «Наурыз мейрамы» состоится 21 марта с 11:00 до 17:00 в парке им. С. Сейфуллина.

В Наурызбайском районе концерт «Наурыз той-2023» пройдет 22 марта с 11:00 до 16:00 по проспекту Абая (от улицы Алатау до улицы Строительная).

В Алмалинском районе праздничный концерт Наурыз начнется 21 марта с 14:00 и продлится до 17:00 на территории ТРЦ Mega Park, также там с 21 по 23 марта будет организована ярмарка ремесленников.