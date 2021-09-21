Как в Алматы обеспечивают жильем многодетные и нуждающиеся семьи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – О мерах по обеспечению доступным жильем рассказал заместитель руководителя управления жилищной политики Алматы Ермек Амиров в ходе брифинга региональной службы коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Получить льготное жилье можно при помощи программы «Бақытты отбасы», которая реализуется через «Отбасы банк».

«Благодаря этой программе многодетные и неполные семьи, а также семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, могут получить на рынке первичное или вторичное жилье на выгодных условиях. Программой за три года воспользовались 634 алматинские семьи», - сообщил Е. Амиров.

Большим подспорьем для очередников категории социально уязвимых слоев населения является возможность получения безвозвратных жилищных сертификатов. Эта сумма рассчитана на покрытие части первоначального взноса для получения льготной ипотеки от «Отбасы банка».

Сертификаты могут получить очередники-инвалиды I и II групп, семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и многодетные семьи. Акимат Алматы из местного бюджета выделил два млрд тенге для выдачи 2000 безвозвратных жилищных сертификатов на сумму один млн тенге.

Работающая молодежь может участвовать в городской программе «Алматы жастары», благодаря которой уже обеспечены жильем 1000 молодых семей.

«В этом году мы также планируем охватить еще 1000 молодых семей. 772 из них получили квартиры», - добавил Е. Амиров.

Наряду с этим, планируется обеспечить 1050 работающих молодых людей арендным жильем сроком на пять лет. В завершение руководитель управления жилищной политики сообщил, что акимат Алматы будет наращивать темпы по обеспечению жильем горожан.