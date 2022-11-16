Как в Алматы готовятся к выборам Президента РК

16 Ноября 2022, 20:21

16 Ноября 2022, 20:21

Как в Алматы готовятся к выборам Президента РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 20 ноября пройдут внеочередные выборы Президента Казахстана. О том, как Алматы готовится к такому важному для страны политическому событию - в материале фотокорреспондента МИА «Казинформ».

Заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Алматы Айгуль Калыкова сообщила, что в городе создано 600 участковых избирательных комиссий, работают 8 районных и одна городская комиссии. Количество задействованных в выборах сотрудников составляет 4759 человек.

«Подготовка к предстоящим внеочередным выборам Президента РК осуществляется в соответствии с календарным планом, утвержденным центральной избирательной комиссией. Все мероприятия у нас проводятся в плановом режиме. По городу создано 600 избирательных участков, в том числе 69 образованы в местах временного пребывания граждан, 531 участок - в местах постоянной регистрации граждан», - заявила Айгуль Калыкова.

По словам спикера, участковые избирательные комиссии приступили к работе.

«Начиная с 4 ноября были представлены списки избирателей. Каждый избиратель может прийти и проверить правильность или неправильность включения себя в список избирателей. Если есть какие-то неточности, то они могут обратиться с письменным заявлением. В этом случае в список избирателей решением комиссии вносятся изменения», - отметила она.

Айгуль Калыкова также добавила, что начиная с 4 ноября избирателям выдаются открепительные удостоверения на право голосования. По состоянию на 16 ноября в городе выдано 694 удостоверения.

«Выдача открепительных удостоверений у нас осуществляется до 19 ноября до 18:00 часов. Те граждане, которые знают, что в день голосования они будут находиться на территории другого населенного пункта, имеют права обратиться с заявлением, получить открепительное удостоверение и проголосовать уже на любом избирательном участке РК, но не в Алматы. В пределах одного населенного пункта открепительные удостоверения не выдаются», - уточнила спикер.

Спикер отметила, что все избирательные участки укомплектованы урнами, государственной символикой. Все участковые комиссии обеспечены информационными материалами о кандидатах, а также методическими пособиями, которые будут интересны избирателям. Для незрячих избирателей подготовлены специальные трафареты с использованием шрифта Брайля для бюллетеней. Также оборудованы уголки для людей с особыми потребностями: видео-, аудиоролики с информационными материалами и кабинки, расширенные для заезда в них на инвалидных колясках, имеются пандусы.

«У нас также предусмотрено голосование на дому для тех, кто по состоянию здоровья или в связи с уходом за больным, не сможет самостоятельно прибыть на избирательный участок. Они могут написать заявление в свою избирательную комиссию. Заявления будут приниматься до 20 ноября до 12:00», - добавила Айгуль Калыкова.

На сегодня в Алматы количество избирателей составляет 1 миллион 176 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в городе создан единый номер для проверки своего избирательного участка «1315». Звонок бесплатный для абонентов всех сотовых операторов. Время работы сall-центра – с 8:00 до 20:00 ежедневно, включая выходные дни. Кроме того, на сайте общественной приемной акимата города Open Almaty и портале государственных услуг управления образования доступен сервис, позволяющий проверить себя в списках избирателей.

Внеочередные выборы Президента пройдут в Казахстане 20 ноября. Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил установить ограничение мандата Президента в один срок продолжительностью 7 лет без права переизбрания.

О том, как будут проходить внеочередные выборы Президента РК, можно прочесть здесь.