Как в Алматы готовятся к массовой вакцинации от коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане с 1 февраля начнется массовая вакцинация от коронавируса. Об алгоритмах проведения иммунизации российской вакциной «Спутник V» в поликлиниках Алматы, на брифинге в РСК рассказала заместитель главного врача по лечебной работе Городской поликлиники №4 города Зарина Алтынбекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметила, что вакцинация проводится на добровольной основе и каждый гражданин имеет право отказаться от прививки в письменном виде.

«Городская поликлиника №4 является одной из крупных медицинских организаций Алматы, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Прикрепленного населения у нас более 85 000. Главный корпус поликлиники расположен в Бостандыкском районе по адресу: мкр. Орбита-3, дом 12, имеются два филиала и врачебная амбулатория. В настоящее время мы готовы принять российскую вакцину. В поликлинике работают 460 сотрудников, из них запланировано на вакцинацию - 270 человек», - сказала Зарина Алтынбекова.

По ее словам, для вакцинации в поликлинике подготовлены два прививочных кабинета, два врача, две медсестры вакцинатора и два регистратора. Прививочный кабинет соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

На первом этапе, с 1 февраля, смогут вакцинироваться медицинские работники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, приемных покоев, сотрудников санэпидслужбы.

На втором этапе, который начнется с 1 марта, смогут вакцинироваться педагоги общеобразовательных школ, вузов, ссузов, работники медицинских служб.

На третьем этапе, который начнется 1 апреля, смогут вакцинироваться педагоги школ-интернатов, детских дошкольных учреждений, студенты и лица с хроническими заболеваниями.

«До 1-го февраля планируется поступление вакцины в поликлинику с соблюдением холодовой цепи (от производителя до потребителя). Для транспортировки и хранения вакцины в поликлинике, в достаточном количестве, имеются морозильные камеры и термоконтейнеры с хладоэлементами», - добавила врач.

Ежедневная нагрузка на 1 прививочную бригаду – не более 60 прививок (выездная или передвижная - не более 40 прививок).

В поликлинике обеспечивается меры по защите от респираторных инфекций:

1) фильтр с бесконтактной термометрией и опросом на наличие симптомов, не исключающих заболевание КВИ;

2) санитайзеры для обработки рук посетителями;

3) нахождение в медицинских защитных масках;

4) социальная дистанция не менее 1,5 метра между посетителями;

5) в случае выявления лиц с симптомами заболевания предусмотрена выдача масок и отдельное помещение для ожидания и осмотра врачом.

На сегодняшний день вакцинация от коронавируса в Казахстане полностью бесплатна, за счет государства.

Спутник V – первая в мире зарегистрированная вакцина на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, который не представляет опасности для организма.

Вакцинацию проводят в два этапа: компонентом I в дозе 0,5 мл, затем на 21 день компонентом II в дозе 0,5 мл.

Показания к применению: вакцинацию против СОVID -19 проводят гражданам, не имеющим медицинских противопоказаний, с добровольного согласия, по Алгоритму действий медицинских работников, осуществляющих проведение вакцинации против СОVID-19 у взрослых старше 18 лет.

Противопоказаниями к применению являются:

- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;

- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний;

- беременность и период грудного вскармливания;

- возраст до 18 лет.

Для проведения вакцинации необходимо обратиться в поликлинику, заполнить анкету пациента и дать информированное добровольное согласие. При наличии положительного эпидемиологического анамнеза (контакт с больными с инфекционными заболеваниями в течение последних 14 дней), а также при симптомах заболевания в течение последних 14 дней, проводится ПЦР-тестирование на наличие коронавируса SARS-Соv-2.

Переболевшие СОVID-19 и лица, имеющие положительные результаты на наличие иммуноглобулинов классов G и М к вирусу SARS-Соv-2, не прививаются.

Перед вакцинацией проводится обязательный осмотр врача. Медики предупреждают пациента о возможных поствакцинальных осложнениях и выдают памятку с информационным материалом. После вакцинации пациент должен находиться под наблюдением медицинского персонала в течение 30 минут.

Перед II этапом проводится повторный осмотр. Врач определяет отсутствие или наличие противопоказаний к вакцинации компонентом II. Противопоказаниями поствакцинальные осложнения на введение компонента I вакцины.

Напомним, с 1 февраля 2021 года в Казахстане планируется начать вакцинацию против коронавирусной инфекции. В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, а во втором полугодии - 3-4 млн человек.