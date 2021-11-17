Как в Алматы будут решать проблему переполненных автобусов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ответил, как будет решать проблему переполненных автобусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким в ходе прямого эфира на телеканале «Алматы» отметил, что это системный вопрос. По его словам, численность населения в городе растет и, по предварительным данным переписи, достигла уже 2,2 млн человек.

«У нас сегодня дефицит автобусов, не хватает тысячи единиц. Одни заходят, другие уходят. В городе работают 20 перевозчиков. 50% - это «Алматыэлектротранс», после него есть несколько крупных, остальные все мелкие, которые взяли маршруты, но, к сожалению, эти маршруты обслуживают некачественно, потому что автобусов не хватает. Поэтому сейчас работаем над тем, чтобы в Алматы зашли крупные перевозчики с солидным автобусным парком, который будет работать на электрической тяге. У нас сегодня 14 автобусов на электрической тяге работают», - сказал Сагинтаев.

Б. Сагинтаев также уточнил, что город закупил 300 дополнительных автобусов. Первые 100 автобусов поступят в Алматы в ноябре, еще 100 - в декабре, а третья сотню - в январе. Эти автобусы будут направлены на те маршруты, где сегодня наблюдается перегруз.

Он также добавил, что до конца года завершится технический пуск последних двух станций метро - «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы». В этом году было закуплено восемь новых составов поездов, которые позволили сократить интервал между поездами.