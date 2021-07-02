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Как в Алматы будут отмечать День столицы

Автор:  
Еламан Турысбеков
2 Июля 2021, 13:23
Как в Алматы будут отмечать День столицы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 6 июля отмечают государственный праздник — День столицы. О том, какие мероприятия будут проходить в честь праздника в Алматы и будет ли салют, ответили в управлении культуры города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления, в этом году в связи с карантином, многие мероприятия пройдут в онлайн-режиме, а праздничного фейерверка в Алматы не будет.

Так, 2 июля в честь праздника в музее Алматы пройдет выставка «Алтын қазық - Астана» (оффлайн/онлайн). Цель выставки: познакомить алматинцев и гостей города с отдельными моментами истории строительства столицы, показать посетителям имена и заслуги известных в своей области специалистов, внести вклад в популяризации современной казахстанской архитектуры. На выставке будут представлены в графическом формате этапы от момента возникновения идеи до реализации уникальных объектов, созданных для города Нур-Султана.

Также 5 июля в музее Д. А. Кунаева состоится фотовыставка на тему «Ел жүрегі-Елорда» (онлайн). В ходе выставки вниманию посетителей будут представлены фотографии и книги из фондов музея о столице. Цель: ознакомление молодого поколения истории становления столицы через фотодокументы, а также знакомство с достопримечательностями Нур-Султана.

5 июля в 18:30 в театре традиционного искусства «Алатау» пройдет вечер «Ертегідегідей Елорда», приуроченный ко Дню столицы. Здесь наряду с традиционными песнями прозвучат и старинные забываемые песни. На сцене театра выступит целая творческая группа (около 70 артистов), также в этот вечер будут задействованы пять школ традиционного пения. Танцоры Алатауского фольклорного ансамбля украсят вечер.

6 июля в литературно-мемориальном музейном комплексе С. Муканова и Г. Мусрепова планируется выставка «Астана ажары» (онлайн). Цель: демонстрация облика столицы РК. Ознакомление с символом столицы, Указом Президента РК «О переносе столицы», Законом РК о ее статусе, современным обликом и достижениями Астаны. Миссия: укрепление любви и уважения к стране, формирование гордости за достижения Казахстана в различных сферах и стремления к личным успехам.

В этот день в мультимедийном центре традиционной музыки будет семинар «Ел тірегі – Елорда» (онлайн). На семинаре будет рассказано об истории, культуре, развитии города Нур-Султана. Будет представлен путь Первого Президента РК - Елбасы Н.А. Назарбаев.

6 июля в 12.00 и 14.00 в офлайн-режиме пройдет премьера спектакля «Ер Тостик» (реж.: Е. Кабдыл). А вечером в 18.00 будет праздничный радиоспектакль от Радио Qazaq /Сказка «Арман әлемі» (онлайн).

Кроме того, с 5 по 8 июля в Централизованной библиотечной системе будет организовано множество тематических книжных выставок, приуроченных ко Дню столицы.

В Казахском государственном цирке с 3 июля по 15 августа пройдет новая программа «HELLO CIRCUS», посвященная 150-летию легендарного казахского борца, артиста цирка Кажымукана Мунайтпасова. А 5 июля ко Дню столицы Казахский государственный цирк проведет благотворительное представление для детей с ограниченными возможностями, воспитанников детских домов, интернатов и детей из малообеспеченных семей.

Стоит отметить, что также будут мероприятия, организованные другими управлениями акимата и предприятиями города.


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