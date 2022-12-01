Как в Алматы будет проходить сейсмотренировка

1 Декабря 2022, 18:09

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 2 декабря в 11:00 в Алматы состоится плановая общегородская сейсмотренировка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ДЧС Алматы сообщили, что первым этапом сейсмотренировки будет проведено оповещение населения с подачей единого сигнала «Внимание всем!», посредством включения электросирен и автоматического перехвата каналов теле- и радиовещания.

Пользователи смартфонов, имеющие мобильное приложение Darmen будут оповещены текстовым сообщением о проводимой сейсмотренировке. Уникальность приложения заключается в автоматическом оповещении пользователей смартфонов в виде «push-уведомлений» о землетрясении при срабатывании сейсмодатчиков, располагаемых близ Алматы.

Основное учебное место для отработки практических действий находится на территории ТРК «АДК» по улице Сатпаева, 90, где будет развернут палаточный лагерь, отработаны действия спасательных подразделений: спасение и извлечение пострадавших из условных завалов, тушение пожаров, проведены обучающие тренинги по сбору «тревожного чемоданчика», розданы буклеты, плакаты в формате «10 простых шагов при землетрясении» разработанные акиматом города совместно с ДЧС.

В торговых центрах общественным объединением Красный Полумесяц Казахстана и Лигой волонтеров будут проведены флешмобы «Действия населения при землетрясении», в школах будут развернуты пункты приема условного пострадавшего населения.

И.о. начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы Ерлан Алибеков ранее сообщил, что в день сейсмотренировки будет задействована городская система оповещения путем запуска сиренно-речевых установок, перехвата теле-, радиоканалов, а также будет рассылка Push-уведомлений через мобильное приложение Darmen. Также во всех объектах образования, здравоохранения и с массовым пребыванием людей города (ТРЦ, ТЦ, ТД) будут отработаны учебные элементы по эвакуации.

«В связи с тем, что сейсмотренировка проводится в холодное время года, просим горожан эвакуироваться тепло одетыми. Основной целью сейсмотренировки является повышение уровня подготовки населения города к действиям в экстремальных ситуациях, чтобы население заранее определило маршруты эвакуации, безопасные места, подготовили тревожные чемоданчики», - сказал ранее Ерлан Алибеков.

По его словам, в случае ощущения подземных толчков, население, которое находится на нижних этажах, должны эвакуироваться на улицу.

«Ни в коем случае нельзя пользоваться лифтами, эвакуация должна проходить по стационарным эвакуационным лестничным клеткам. Население, которое находится на верхних этажах, должно до сейсмотренировки определить безопасные места - несущие конструкции, ригеля. После завершения точлков они должны покинуть здание», - дополнил спикер.

В целях сбора и оказания всей необходимой помощи пострадавшим после землетрясения, в городе Алматы созданы 384 пункта приема пострадавшего населения. Информация с адресами о пунктах размещена на официальном сайте департамента. Общегородские сейсмотренировки проводятся ежегодно в целях подготовки населения к действиям при землетрясении.

Согласно сведениям Института сейсмологии МЧС РК, в 2022 году на территории города сильные землетрясения интенсивностью 7 и более баллов не ожидаются. Поэтому проводимая городская сейсмотренировка не связана с каким-либо ожиданием землетрясения.

В департаменте по ЧС Алматы просит жителей и гостей города отнестись с пониманием, соблюдать спокойствие и принять активное участие в проведении сейсмотренировки.

В Алматы действует бесплатное мобильное приложение Darmen, предназначенное для мгновенного оповещения населения о ЧС.

Директор Института сейсмологии Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Даулет Сарсенбаев ранее на брифинге ответил, стоит ли бояться частых землетрясений в окрестностях Алматы.

«Землетрясения, которые произошли на территориях Алматинской и Жетысуской области, считаются фоновыми для этих регионов. То, что со стороны казалось семью подземными толчками, фактически было двумя землетрясениями и их афтершоками. Это естественная геологическая среда, и поводов для паники нет», - сказал Даулет Сарсенбаев.

Фото:gov.kz