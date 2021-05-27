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    13:51, 27 Май 2021 | GMT +6

    Как в Алматинской области ведется борьба с пандемией

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как в Алматинской области ведется борьба с пандемией, рассказал аким Алматинской области Амандык Баталов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В период пандемии было тяжело. Мы испытывали нехватку. Условие были такими, что кислорода нет, лечение проходило не так. С учетом всех недоработок по поручению Президента мы выделили 14 млрд тенге, чтобы привести в соответствие все наши медучреждения для борьбы с пандемией. 180 машин скорой помощи закупили. Все 17 больниц переоборудовали, построили 17 кислородных станций. Построили на 200 коек инфекционную больницу. Все это дало хороший результат. В самый пиковый период мы могли раньше обеспечить всего тысячу коек. Сейчас до 5 тысяч коечных мест готово», - отметил аким области.

    По его словам, загруженность коек в инфекционных стационарах не превышает больше 55-57%.

    «У нас этот показатель сейчас снизился до 31%. Занятость инфекционных отделений не превышает 10%. Самый главный показатель – смертность снизилась. Все меры были приняты, чтобы помочь людям перед пандемией. Говорили, что не хватает лекарств. Мы имеем двухмесячный нескончаемый запас лекарственных средств. Мы выделили необходимое количество денег из 9 млрд тенге. По средствам индивидуальной защиты нескончаемый запас есть», - заверил Амандык Баталов.

    Ранее сообщалось, что в экономику Алматинской области привлечено 127 млрд тенге инвестиций с ростом на 1,6%.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Регионы Казахстана Акимат Алматинская область Минздрав РК
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