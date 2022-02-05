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Как в Алматинской области предотвращают случаи отравления угарным газом

5 Февраля 2022 04:04
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Как в Алматинской области предотвращают случаи отравления угарным газом

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - С начала 2022 года на территории Алматинской области произошло 135 пожаров и погибло 7 человек. Об этом в ходе брифинга на информационной площадке «Jetisy Media» рассказал заместитель начальника департамента по ЧС Алматинской области, полковник гражданской защиты Ерлан Ахашов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В целом материальный ущерб от пожара составил 4 млн тенге. Также зарегистрировано 6 смертей, связанных с отравлением угарным газом, травмировано 5 человек.

«На сегодняшний день установлено 1138 единиц датчиков обнаружения угарного газа и 1369 единиц дымовых извещателей в домах социально уязвимых слоев населения. В то же время, определены дополнительные нормы потребности по установке 1464 единиц дымовых извещателей и 831 единиц датчиков обнаружения угарного газа.

В целом обходами охвачены все 13 953 дома социально уязвимых слоев населения, в ходе которых проинструктировано 23 903 граждан, выявлено 1576 нарушений пожарной безопасности, из них устранено на месте 1371 нарушение», - рассказал он.

Ежегодно за счет выделенных средств из местного бюджета в регионе готовится и транслируется на телеканалах ведомственная телепередача «Спасая жизни». В 2021 году подготовлены 24 выпуска продолжительностью 15 минут, которые транслировались на республиканских телеканалах «Туран ТВ» , «СТВ», а также на областном телеканале «Жетысу».

«Каждая телепередача разделена по сезонным тематикам и посвящена одной определенной теме по предупреждению и обучению населения правилам безопасности при ЧС»,- отметил заместитель начальника департамента по ЧС Алматинской области, полковник гражданской защиты Ерлан Ахашов.

Вместе с тем, 11 из 24 изготовленных передач посвящены пожарной безопасности.

Также в 2021 году изготовлено 12 анимационных фильмов «Журнал безопасного детства» о правилах поведения детей в различных ситуациях, которые транслируются на областном телеканале «Жетысу».


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#Алматинская область   #Происшествия   #Пожар  
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Автор:

Гульзат Сахова

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